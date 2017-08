Craon : 65 pieds de cannabis retrouvés chez un homme de 52 ans

Un homme de 52 ans a été condamné à six mois de prison ferme pour avoir cultivé du cannabis chez lui, dans le sud-Mayenne.

Au milieu du potager : des pieds de cannabis. Les gendarmes du peloton motorisé de Laval ont réalisé une belle prise mercredi dernier à Craon. Ils ont trouvé 65 pieds de cannabis, certains mesuraient plus de 2,50m et l'odeur embaumait le quartier. "Ce n'était que pour un usage personnel" a plaidé l'homme de 52 ans. La récolte a été saisie et détruite. En plus des six mois de prison ferme, il a été condamné à six mois avec sursis et obligation de soins.