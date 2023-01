Crash au Népal : la victime française originaire d'Indre-et-Loire

Il y a une semaine, un avion de la compagnie Népalaise Yéti Airlines s'est écrasé dans un ravin de 300 mètres alors qu'il allait atterrir à Pokhara dans le centre du pays. C'est le crash le plus meurtrier du pays depuis 1992. A son bord, 68 passagers, dont 4 membres de l'équipage. La totalité des occupants de l'appareil, parmi lesquels 15 étrangers et six enfants, sont présumés morts, selon les autorités. Un français fait partie des victimes, et il s'agirait probablement d'un Tourangeau.

Comme le relatent nos confères de la Nouvelle République , et confirmé à France Bleu Touraine par le maire de Luynes Bertrand Ritouret, il s'agirait de Pascal Isidore. Sa famille et lui-même sont originaires de Luynes. "Rien n'est confirmé pour l'instant, mais la probabilité est malheureusement importante", rapporte le maire, Bertrand Ritouret.

Un aventurier

Ce sont les services de l'état qui, au lendemain du crash, ont d'abord contacté le maire pour lui faire part de cette possibilité. Les gendarmes ont depuis prélevé de l'ADN de la famille pour identifier le français. "Il habitait à 200 mètres de la mairie", se désole le maire.

Cet aventurier, proche de la soixantaine, partait faire des trecks, des randonnées en montagne, un peu partout dans le monde. Le 6 janvier dernier, il partait pour la Malaisie, puis le Népal.

D'après nos confrères de la Nouvelle République, la famille a porté plainte contre la compagnie Yéti Airlines, pour suivre l'enquête ouverte qui déterminera les causes de l'accident.