Crash d'avion à Pau en 2007 : l'épave du Fokker 100 a disparu !

Ceux qui passaient par l'avenue du Vert Galant dans l'agglomération paloise avaient pour habitude de voir près de la route cette carlingue d'avion abandonnée, couchée sur le flanc dans l'herbe, sans ailes, mais avec encore le flocage "Air France" bien visible sur le côté. Pendant des années, avant de disparaître, l'épave de cet appareil, un Fokker 100, est restée sur ce terrain vague à Lescar, près de l'Arche des Affaires et de l'auto-école du Parc.

Un avion endommagé après un crash

L'histoire de cet avion remonte à janvier 2007 : l'appareil décolle de l'aéroport de Pau, mais rate son départ, et va se poser en catastrophe dans un champ à proximité. Tous les passagers en sortent indemnes, mais l'avion, en passant en rase-mottes en bout de piste, percute la cabine d'un camion sur la route voisine avec son train d'atterrissage, et le conducteur est tué sur le coup.

Après l'accident, l'avion demeure stocké un temps à l'aéroport de Pau pour les besoins de l'enquête et du procès autour de ce crash. Le pilote est condamné à six mois de prison avec sursis, et la filiale d'Air France qui gérait l'avion, à 20 000 euros d'amende. La carlingue est ensuite envoyée sur le site tarbais de Tarmac Aerosave, spécialisé dans le stockage et le recyclage des avions. Le groupe explique avoir démantelé et recyclé les ailes de l'avion.

Double rachat, projets avortés, et démantèlement

C'est après ce passage en Bigorre que l'épave sans ailes se retrouve à Lescar, sur le terrain bordant l'avenue du Vert Galant. Le maire de l'époque, Christian Laine, explique qu'il était impossible pour la mairie de la faire enlever, puisque le terrain est privé. L'élu raconte qu'une société espagnole rachète dans les années 2010 la carlingue, avec pour projet d'en faire un restaurant. Mais l'idée est rapidement abandonnée, et l'avion est revendu à une autre société espagnole un peu avant 2020.

L'épave a disparu du terrain vague où elle gisait depuis une dizaine d'années © Radio France - Flore Catala

C'est cette nouvelle société propriétaire qui a procédé au démantèlement de tout l'avion courant mars, d'après le propriétaire du terrain sur lequel l'avion gisait depuis 10 ans. L'épave a donc disparu du terrain, elle est probablement en morceaux aujourd'hui, mais on ignore à quoi servira la ferraille récupérée.