Panne moteur ? Erreur de pilotage ? Les enquêteurs ont établi que l'avion de tourisme volait trop bas en survolant Saint-Colomban-des-Villards, mais à ce jour, on en ignore encore la raison, indique le parquet d'Albertville.

Crash d'avion au col du Glandon : cinq jours après, les causes de l'accident toujours inconnues

Qu'est-ce qui a provoqué le crash d'un avion de tourisme, jeudi dernier au col du Glandon, causant la mort de trois personnes ? Dans un communiqué de ce lundi 9 août, le parquet d'Albertville indique qu'à ce jour, "malgré les nombreuses auditions de témoins présents à proximité du lieu de l'accident, aucun élément ne permet de déterminer avec certitude les causes de l'accident, si ce n'est qu'il volait à une altitude trop basse lors de son survol de la commune de Saint-Colomban-des-Villards. Néanmoins, aucun élément ne permet d'établir qu'il y a eu un incident moteur."

Ce jeudi 5 août peu avant 15 heures, ce petit avion privé de tourisme a percuté des sapins, à grande vitesse selon des témoins, avant de s'enflammer et de s'écraser en contrebas de cette route qui mène au col du Glandon, à la limite de la Savoie et de l'Isère. Quatre membres d'une même famille occupaient l'appareil. Les deux parents et leur fils de 19 ans sont morts. Seule la jeune fille âgée de 18 ans est rescapée, elle a pu être extraite de la carcasse de l'avion grâce à un témoin qui est "immédiatement intervenu", selon le parquet. Transportée au CHU de Lyon, au service des grands brûlés, son pronostic vital restait engagé hier soir. La famille était originaire de Rezé, en Loire-Atlantique.

Le parquet d'Albertville ajoute que "de nombreux éléments été saisis aux fins d'exploitation ainsi que les différentes pièces de l'appareil en vue de leur expertise par les services spécialisés de la gendarmerie du transport aérien". Le BEA, le bureau d'enquêtes et analyses de l'aviation civile, est associé aux recherches. Une association d'aide aux victimes, l'Avij des Savoie a été saisie avec pour mission d'accompagner la famille des victimes.

Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet d'Albertville, pour homicides involontaires et blessures involontaires contre X, personne morale et personne physique.