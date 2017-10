Crash d'un avion en Côte d'Ivoire : quatre Moldaves tués, quatre Français et deux Moldaves blessés

Le crash d'un avion de transport en Côte d'Ivoire, au large d'Abidjan, a fait quatre morts de nationalité moldave et six blessés (quatre Français et deux Moldaves). L'avion s'est abîmé ce samedi en bord de mer, près de l'aéroport de la capitale économique ivoirienne.

Un avion de transport s'est écrasé ce samedi matin au large d'Abidjan (Côte d'Ivoire). Selon la télévision ivoirienne, l'avion aurait raté son atterrissage et il s'est abîmé au bord de la mer, près de l'aéroport d'Abidjan. Selon les informations recueillies par le correspondant de l'AFP, le crash a fait quatre morts de nationalité moldave et quatre Français et deux Moldaves ont été blessés.

Acheminés dans le camp militaire français

L'AFP cite le colonel des sapeurs pompiers Issa Sakho : "Dix personnes étaient à bord, des Moldaves et des Français. Les quatre victimes décédées sont de nationalité moldave". Le militaire a précisé que les blessés ont été acheminés dans le camp militaire français, situé en bout de piste de l'aéroport d'Abidjan.