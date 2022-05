Crash d'avion en Isère : le ministre de l'Éducation rend hommage aux victimes, dont un directeur académique

L'une des cinq victimes du crash d'avion en Isère près des Adrets samedi est Frédéric Gilardot, directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-de-Haute-Provence. Ce dimanche, le nouveau ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye lui rend hommage ainsi qu'aux quatre autres victimes dans un communiqué.

Deux enfants scolarisés en Isère

Le ministre présente "ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Frédéric Gilardot, ainsi qu’aux familles, aux proches et aux équipes pédagogiques des deux enfants scolarisés en Isère, également décédés dans ce terrible accident", détaille-t-il.

Cinq victimes ont été retrouvées samedi dans la carcasse carbonisée de l'avion de tourisme. Il s'agit du pilote, deux de ses amies, mais également les deux petits-enfants de l'une d'entre elles, âgés de 11 et 14 ans.

Pap Ndiaye exprime "sa grande émotion et son immense tristesse après l’accident d’avion de tourisme qui a fait cinq victimes dans le massif de la Belledonne dans les Alpes". Il indique que des cellules d’écoute et de soutien psychologique "seront mises en place dès lundi dans les deux établissements scolaires fréquentés par les enfants".