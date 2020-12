Crash d'hélicoptère à Bonvillard : les habitants entre choc et incompréhension

Le crash d'hélicoptère de mardi soir est encore dans toutes les têtes à Bonvillard, en Savoie. Cinq secouristes sont morts et un autre est gravement blessé.

Ce village savoyard situé près d'Albertville compte 350 habitants. "C'est bouleversant, on est très ému, très touché. Cinq morts... imaginez les familles" explique Eddie. La plupart des Bonvillarains étaient chez eux au moment du drame. "J'ai entendu un seul bruit, un bruit aigüe", "Moi j'ai entendu les hélicoptères pendant plusieurs heures". De son côté Dominique croyait "que c'était EDF qui vérifiait les lignes puis ça m'a étonné d'entendre l'hélicoptère de nuit."

Le centre de Bonvillard, en Savoie © Radio France - Luc Chemla

Besoin de réponses

C'est véritablement l'horaire tardif et la longueur du bruit qui ont surpris les habitants, pourtant habitués a entendre les hélicoptères passer. D'autant plus que les conditions météos étaient mauvaises selon certains. D'où ce besoin de réponses "mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi ils y étaient à 19h ? Il faisait nuit, il y avait du brouillard."

Dans les villages alentours le crash est évidemment évoqué, notamment dans le salon de coiffure de Sylvie, à Sainte-Hélène-sur-Isère. "Evidement que ça interpelle et que c'est choquant. En plus on a vu monter énormément de voiture de gendarmes"

Ce mercredi, plusieurs personnes ont fait livrer des fleurs devant les locaux du Service Aérien Français, à Tournon.