Crash d'hélicoptère à Courchevel : ouverture d'une enquête pour homicides et blessures involontaires

Le parquet d'Albertville ouvre une enquête pour homicides et blessures involontaires après le crash d'un hélicoptère qui a fait deux morts et trois blessés mardi à Courchevel. Les premières constatations sur l'épave sont difficiles en raison du lieu de l'accident et de la météo.