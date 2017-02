Crash d'hélicoptère à Gavarnie : Le général fait appel de sa mise en examen

Le général Bertrand Gausséres est mis en examen dans l’enquête sur le crash d'un hélicoptère à Gavarnie en 2006. Le commandant du groupement d'hélicoptères de la Sécurité Civile a fait appel de ces poursuites ce mardi

Le général commandant le groupement d’hélicoptère de la Sécurité civile a saisi la justice ce mardi. Le général Bertrand Gausséres demande à la cour d'appel l'annulation de sa mise en examen pour homicides involontaires, décidée cet été. Dans le cadre de l'enquête sur le crash d'un hélicoptère de la sécurité civile. C'était le 5 juin 2006, lors d'un exercice dans le secteur de Gavarnie. Le crash a causé la mort du pilote, du mécanicien et d'un CRS secouriste.

Il se trouve que trois ans auparavant en 2003, le même modèle d’hélicoptère s'est lui aussi écrasé dans des circonstances similaires. Des études avaient mis en avant des défauts de cet EC 145 en vol de montagne. On reproche donc à ce général de ne pas en avoir tenu compte.

On veut à tout prix trouver des responsabilités dans ce pays. Le temps qu'il fait aujourd'hui vous n'y pouvez pour rien et moi non plus d'ailleurs, sinon il ferait beaucoup plus beau. Nous sommes en face d'un pilote qui a pris une initiative malheureuse et qui a pris un risque extraordinaire. Le général Gausséres, que pouvait-il y faire? — Me Liénard, l'avocat du Général