Crash d'hélicoptère : "selon toutes probabilités", l'appareil terminait un exercice d'hélitreuillage

La procureure de la République d'Albertville indique ce mercredi après-midi dans un communiqué que "selon toutes probabilités, l'appareil était en train de terminer un exercice d'hélitreuillage lors de la survenue de l'accident". La veille au soir, un hélicoptère du SAF - Service Aérien Français - s'est écrasé à Bonvillard en Savoie, dans une zone boisée à 1 800 mètres d'altitude.

A son bord : quatre personnels du SAF, un pilote, un instructeur pilote, un treuilliste et un instructeur treuilliste, et deux secouristes de la CRS Alpes, dont le commandant de l'unité. Le pilote est le seul survivant, actuellement hospitalisé à Grenoble.

L'enquête est en cours pour comprendre comment l'appareil, piloté par des professionnels expérimentés, a pu s'écraser. "Les investigations auront pour but de déterminer les circonstances de ce dramatique accident" indique le communiqué du parquet. Des enquêteurs se sont rendus sur place la nuit même du crash. "Dès la fin de soirée et en dépit de conditions climatiques particulièrement difficiles, dues à la neige et au brouillard, trois enquêteurs de la Gendarmerie des Transports Aériens, de la Section de recherches de Chambéry et de l'Identification criminelle se sont rendus par voie pédestre sur les lieux de l'accident afin de réaliser les premières constatations" précise la procureure de la République.

Une cellule d'accompagnement pour les familles est mise en place depuis ce mardi soir à l'hôpital d'Albertville.