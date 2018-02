Le Cannet-des-Maures, France

Après le crash dramatique de deux hélicoptères de l'armée de Terre basés au Cannet-des-Maures, l'armée a rendu hommage sur sa page Facebook aux cinq militaires tués. Parmi eux se trouve un Isérois, le lieutenant-colonel Chaon, né à Grenoble le 20 décembre 1973. Dans un texte accompagné d'une photo, l'armée précise les états de service exemplaires de Stéphane Chaon, de ses débuts dans l'armée en 1974 à sa mort "en service" en passant par son passage en opération extérieure en ex-Yougoslavie.

Le texte à droite retrace la carrière de Stéphane Chaon dans l'armée de Terre. - Capture d'écran Facebook Armée de Terre

Marié et père d'une fille

On apprend dans le texte que Stéphane Chaon avait obtenu le grade de lieutenant-colonel au cours de l'année 2017. Il est titulaire de la médaille d'or de la défense nationale et de la médaille commémorative française avec agrafe "ex-Yougoslavie". Dans l'armée depuis 23 ans, il était "marié et père d'une fille", précise la publication sur Facebook.

Les secours sur place après le crash, vendredi matin. - PHOTOPQR/NICE MATIN/MAXPPP

La ministre Florence Parly s'est rendue sur place

Après l'accident vendredi matin la ministre des Armées, Florence Parly, s'est rendue sur place. "Cette catastrophe est un drame, j'ai une pensée toute particulière aux familles des victimes", a déclaré la ministre.

Les autres militaires qui ont péri dans ce crash sont Quentin Gibert, 29 ans, originaire de Roanne, François Mille, 35 ans, né à Dieppe, Patrick Vasselin, 52 ans, de Vitry-sur-Seine, et un drômois : Sébastien Greve, 30 ans, né à Valence.