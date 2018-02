Les circonstances de l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à 5 militaires vendredi dans le Var restent mystérieuses et une enquête a été ouverte. Après l'hommage de la ministre des Armées qui s'est rendu sur les lieux du drame, c'est l'institution qui rend hommage à ses soldats tués durant l'exercice.

Lieutenant Sébastien Greve, mort en service dans un vol de formation en vue d’obtenir une nouvelle qualification.#RIP camarade. pic.twitter.com/ASSv4Z2ko1 — Armée de Terre (@armeedeterre) February 2, 2018

Sur sa page Facebook, l'Armée de Terre salue ses militaires et notamment le lieutenant Sébastien Grève, originaire de Valence, dont le parcours de pilote est exemplaire et qui faisait partie des Forces Spéciales . Voici le communiqué officiel après son décès :

Né le 11 mars 1987 à Valence (26), le lieutenant Sébastien GREVE a servi la France durant plus de

neuf ans.

Le 26 février 2009, il s’engage en tant qu’officier sous contrat pilote et rejoint les écoles de Coëtquidan. Nommé aspirant à compter du 1er avril 2009, il s’investit dans sa formation et manifeste

un goût de l’effort prononcé. Il poursuit ensuite son cursus et rejoint l’école d’application de l’aviation légère de l’armée de Terre (EALAT) à Dax le 30 juillet 2009. Elément moteur au sein de son stage, il est très apprécié pour son comportement exemplaire et sa rigueur. Il obtient son brevet de pilote de combat sur hélicoptère « Gazelle » le 1er juin 2011.

Il est affecté au 1 er régiment d’hélicoptères de combat à Phalsbourg le 14 juin 2011. Jeune officier, il

est un pilote sérieux et assidu dans la poursuite de ses formations et obtient rapidement ses qualifications complémentaires. Il est promu sous-lieutenant le 1 er mars 2013. Pilote opérationnel

performant et excellent sportif, il est particulièrement motivé pour le domaine de l’aérocombat. Il est également qualifié officier renseignement et promu lieutenant le 1er mars 2014.

Engagé en opération extérieure en République Centrafricaine, au sein du sous-groupement

aéromobile de l’opération Sangaris d’octobre 2014 à février 2015 en tant que pilote sur Gazelle Viviane, il fait preuve à la fois d’endurance, de rusticité, de professionnalisme et de sérénité sachant ainsi s’adapter à toute situation et faire face aux missions complexes qui lui sont confiées.

Il réussit les tests de sélection et rejoint le 1er août 2016 le 4e régiment d’hélicoptères des forces spéciales en tant que pilote « Gazelle ». Il réussit brillamment son stage d’ « opérateur régiment

hélicoptères actions spéciales » (ORHAS). Officier d’une grande droiture morale et donnant en

permanence le meilleur de lui-même, il s’intègre aisément au sein de son escadrille et s’imprègne

très vite de l’état d’esprit des forces spéciales.

Le vendredi 2 février 2018, deux hélicoptères de l’école de l’aviation légère de l’armée de Terre basés

au Cannet-des-Maures se sont écrasés près de la commune de Carcès. L’accident s’est produit lors

d’un vol de formation en vue d’obtenir une nouvelle qualification. Le lieutenant GREVE trouve la

mort dans cet accident. Il totalisait plus de 900 heures de vol (dont 200 de nuit).

Le lieutenant GREVE est titulaire d’une citation avec attribution de la croix de la valeur militaire avec

étoile de bronze le 1er septembre 2015, de la médaille outre-mer avec agrafe «République de Centrafrique » et de la médaille d’argent de la défense nationale le 1 er janvier 2016.

Agé de 30 ans, marié et père de 4 enfants, le lieutenant GREVE est mort en service.