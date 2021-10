Les deux hommes morts dans le crash d'un ULM près de l'aérodrome d'Albon dans le Nord Drôme jeudi soir ont été identifiés. Il s'agit du président et du trésorier de la Thine Air ULM basé sur ce site.

Crash d'ULM dans la Drôme : les deux victimes sont le président et le trésorier du club d'ULM d'Albon

C'est un choc terrible sur la commune d'Albon dans la Drôme et pour le monde de l'aéronautique. Les deux hommes qui sont morts dans l'accident d'ULM jeudi soir sont le président et le trésorier du club d'ULM basé sur l'aérodrome du creux de la Thine, Pierre-Alain Picard et Yves Cornillon. D'après les premiers éléments, l'accident s'est produit juste après le décollage vers 19h. L'engin a chuté dans un trou profond d'une cinquantaine de mètres dans une ancienne carrière située à proximité de l'aérodrome.

Une quinzaine de pompiers étaient encore sur place ce vendredi matin pour remonter les corps. Les opérations de secours ont dû être suspendues durant la nuit car l'appareil est très difficile d'accès. Une équipe de déminage est intervenue pour désamorcer les parachutes et il a fallu désincarcérer les victimes.

Quant aux causes de l'accident, ce sont les gendarmes spécialisés des transports aériens de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs près de Grenoble qui devront les déterminer.