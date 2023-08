Les trois corps, dont celui de Gérard Leclerc, retrouvés après l’accident d’avion à Lavau-sur-Loire

Les secours ont pu remonter des débris de l'aéronef à la surface, ce mercredi, au lendemain du crash d'un petit avion de tourisme en bord de Loire , entre Nantes et La Baule. À l'intérieur, les corps d'une femme et d'un homme ont pu être sortis de l'eau. Le corps masculin est bien celui du journaliste Gérard Leclerc, qui pilotait l'avion. Des effets personnels lui appartenant ont été découverts. Un troisième corps d'une "personne de sexe indéterminé" a pu être en partie repêché, indique le parquet de Saint-Nazaire.

Problème technique ou humain

Au vu des blessures constatées sur les victimes, ces dernières n'avaient aucune "chance de survie", précise le parquet. Des autopsies sont prévues jeudi 17 et vendredi 18 août "afin de déterminer, autant que possible, les causes de la mort et un éventuel état antérieur, et de permettre la réalisation de rapprochements ADN". Les trois victimes, ce mercredi soir, ont bien pu être identifiées, leurs familles étant en contact avec les enquêteurs, "et ont ou vont être prochainement entendues".

L'enquête menée par la gendarmerie des transports aériens progresse et le parquet de Saint-Nazaire indique, ce mercredi soir, que "la piste d’un facteur humain ou d’un problème machine est privilégiée".