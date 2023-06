Crash d'un avion de tourisme à Pignans : "l'enquête pourrait prendre plusieurs mois" selon le parquet

L'enquête a été confiée à la Section de recherches de la Brigade de la Gendarmerie des transports aériens, soutenue par le Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA)

Après le crash d’un avion de tourisme samedi après-midi dans la forêt de Pignans et le décès de 3 personnes, le parquet de Draguignan annonce que l’enquête pour déterminer les causes de l'accident pourrait prendre "plusieurs semaines, voire plusieurs mois". Cette enquête est confiée à la Section de recherches de la Brigade de la Gendarmerie des transports aériens, soutenue par le Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA)

Le BEA dévoile d'ailleurs ce lundi matin sur son compte Tweeter le modèle de l'avion : il s'agit d'un APM30, un avion léger en carbone et époxy de 3 places. L'appareil immatriculé F-HFIK a décollé de l'aérodrome de Cuers selon le parquet.

Quant à l’identité des victimes, deux hommes et une femme, il pourrait s’agir de 3 militaires dont deux de l'Ealat, l'École de l’aviation légère de l’armée de Terre basée au Cannet-des-Maures. Le travail d’identification devrait lui aussi prendre du temps, peut-être "plusieurs jours", car l’appareil s’est enflammé quand il s’est crashé en pleine forêt.