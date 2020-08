Crash d'un avion de tourisme à Vitry-aux-Loges : le couple qui était à bord "miraculeusement indemne"

Un avion de tourisme s'est crashé ce lundi en début d'après-midi à Vitry-aux-Loges, à proximité de l'aérodrome de Saint-Denis-de-l'Hôtel, dans le Loiret De nombreux pompiers sont sur place. Deux personnes étaient à bord et sont miraculeusement indemnes, un couple habitant à Autry-le-Châtel.

Un avion de tourisme s'est crashé ce lundi vers 14h20 à Vitry-aux-Loges, dans le Loiret. Les deux personnes qui étaient à bord sont "miraculeusement indemnes", nous assurent plusieurs sources.

L'accident a eu lieu, près de la route de l'Orangerie, à Vitry-aux-Loges, dans l'axe de la piste de l'aérodrome de Saint-Denis-de-l'Hôtel, "en plein dans un bois", précise Jean-François Vassal. "On peut allumer un cierge ce soir", ajoute le directeur de l'aérodrome, "c'est un miracle, ils ont réussi à sortir de l'avion après l'accident, et avant qu'il ne s'embrase".

Avion bimoteur Cessna 340 (illustration) © Maxppp - Hansjoerg_Buergi

Un couple d'Autry-le-Châtel était à bord

Ce crash a provoqué un feu de forêt, indiquent les pompiers, cet incendie a été rapidement maîtrisé. L'avion est un Cessna 340 A bimoteur de six places, immatriculé à l'aérodrome de St-Denis-de-l'Hôtel, et qui appartient à plusieurs pilotes co-propriétaires. Qui était à bord ? Selon nos informations, il s'agit d'un couple âgé de 55-60 ans, habitant Autry-le-Châtel (Loiret) : "lui est un instructeur de voltige et un pilote très expérimenté", assure Frédéric Chesneau, l'un des co-propriétaires de l'avion, qui parle lui aussi de "miracle"

Une défaillance moteur au moment de l'atterissage

Selon nos informations, l'avion revenait de Perpignan et aurait subi une défaillance moteur au moment de l'atterrissage : le pilote a donc dû atterrir en urgence dans un bois et a ensuite "laissé l'appareil glisser". Ils s'en sortent "avec quelques égratignures" et ont été transportés pour des examens au CHRO, l'hôpital d'Orléans.

Le crash a eu lieu au bord de la route de l'Orangerie (point rouge sur la carte), à Vitry-aux-Loges, dans l'axe de la piste de l'aérodrome de St-Denis de l'Hôtel - Capture d'écran Google maps

Plus d'infos à suivre.