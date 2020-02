Crash d'un avion de tourisme au large de Fécamp : les recherches interrompues

Après le crash d'un avion de tourisme au large de Fécamp ce mardi, la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord annonce l'interruption des recherches ce mercredi matin. Le pilote n'a pas été retrouvé.

Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord décide d'arrêter les opérations de recherche entreprises au large de Fécamp .

Fécamp, France

Les secours ont stoppé les recherches au large de Fécamp ce mercredi matin. Les recherches avaient repris dans la matinée pour tenter de trouver le pilote de l'avion qui s'est abîmé en mer mardi 18 février 2020 dans l'après-midi. L'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale a survolé la zone à plusieurs reprises sans trouver d'éléments nouveaux. Après trois quarts d'heure de reconnaissance, le préfet maritime a décidé d'arrêter les opérations de recherche annonce la préfecture Manche-Mer du Nord ce mercredi.

Le pilote était seul à bord de l'avion et un important dispositif de secours a été déployé après le crash. L'hélicoptère de la Marine nationale avait été relevé dans la soirée par un hélicoptère belge équipé de moyens de recherche de nuit. Les sauveteurs en mer et les pompiers du service départemental d'incendie et de secours sont également intervenus.

Les pompiers avaient quitté les lieux en début de soirée, laissant l'hélicoptère poursuivre les recherches. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

L'avion avait décollé de l'aérodrome de Saint-André-de-l'Eure vers 14h30, en direction de Saint-Valéry-en-Caux. Le centre de coordination des sauvetages aéronautiques français de Lyon a perdu le contrôle radar et radio de l'avion à 15h37. Une enquête est en cours par la gendarmerie maritime et la gendarmerie des transports aériens (GTA).