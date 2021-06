Un crash aérien dans les Bauges en Savoie fait deux morts

Un appareil, de type ULM, s’est écrasé ce vendredi 18 juin peu après 19 heures dans le massif des Bauges, sur la commune de Thoiry, à 1.100 mètres d’altitude au sud d’Aillon-le-Jeune. "Les deux occupants de l’appareil, qui avait décollé d’Annecy, sont décédés dans l’explosion qui a suivi le crash", indique la préfecture dans un communiqué.

D'importants moyens déployés

D'importants moyens de secours ont été déployés sur le site de l'accident : une quinzaine de gendarmes et plus d'une vingtaine de pompiers, appuyés par le Dragon 74 (hélicoptère de la sécurité civile) et le Choucas 73 (hélicoptère de la gendarmerie), conformément au déclenchement du plan SATER (sauvetage aéro terrestre).

"C’est un témoin qui a donné l’alerte", précisent les autorités. Les enquêteurs de la brigade de la gendarmerie du transport aérien (BGTA, antenne de Chambéry) étaient attendus sur place dans la soirée pour procéder aux premières constatations.

L'appareil qui s'est écrasé - pour des raisons qui restent à déterminer - est un CTLS, un aéronef motorisé biplace très léger, de type petit ULM.