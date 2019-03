Crash d'un avion en Ethiopie : plusieurs compagnies et pays clouent au sol leurs Boeing 737 Max 8

Plusieurs pays et compagnies aériennes ont décidé de provisoirement clouer au sol leurs Boeing 737 Max 8 après le crash, dimanche, d'un avion de ce modèle. 157 personnes ont été tuées dont neuf Français.

Les Boeing 737 Max 8 sont-ils sûrs ? Le crash de l'avion d'Ethiopian Airlines près d'Addis Abeba dimanche, quatre mois seulement après un accident similaire en Indonésie, soulève de nombreuses questions sur la sécurité de ce modèle de moyen-courrier, central dans la stratégie du constructeur américain. Cinq pays et plusieurs compagnies aériennes ont déjà décidé de suspendre les vols et immobiliser tous les avions de ce type.

Les vols suspendus dans une dizaine de pays et de compagnies

Premiers à réagir, la Chine et l'Indonésie. Selon des informations publiées en janvier sur le site internet du constructeur américain, 76 Boeing de la famille 737 MAX ont été livrés à une dizaine de compagnies aériennes chinoises, dont Air China, Hainan Airlines et Shanghai Airlines. Le Bureau chinois de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes chinoises de suspendre les vols de leurs Boeing 737 Max 8 jusqu'à confirmation par les autorités américaines et Boeing des "mesures prises pour garantir avec efficacité la sécurité des vols".

L'Indonésie, dont la compagnie Lion Air a perdu un Boeing 737 max 8 le 29 octobre 2018 avec 189 personnes à son bord, a également décidé d'immobiliser ses Boeing 737 Max 8, tandis que la Corée du Sud a lancé une inspection sur ses deux 737 Max 8 de la compagnie locale low-cost Eastar Jet. En Mongolie, l'autorité de l'aviation civile mongole a ordonné au transporteur national Mongolian Airlines de clouer au sol l'unique 737 MAX 8 de sa flotte.

À l'instar de Singapour, l'aviation civile australienne a également interdit ce mardi tous les Boeing 737 MAX dans son espace aérien. "Bien qu'aucune compagnie aérienne australienne n'exploite le Boeing 737 MAX, deux compagnies étrangères desservent l'Australie avec ces types d'appareils", a indiqué l'Autorité australienne de l'aviation civile (ACSA) dans un communiqué annonçant la suspension temporaire de l'exploitation des Boeing 737 MAX à destination ou en provenance d'Australie.

Plusieurs compagnies aériennes ont aussi réagi. En plus d'Ethiopian Airlines, Gol (Brésil, 7 avions), Aeromexico (Mexique, 6 avions), Comair (Afrique du Sud, 1 avion) et Cayman Airways (Iles Caïmans, 2 avions) ont immobilisé leurs Boeing 737 MAX 8. La compagnie aérienne argentine Aerolineas Argentinas a annoncé la "suspension temporaire de l'exploitation commerciale" de ses cinq appareils ce mardi après que plusieurs pilotes ont refuser de voler avec. Ils réclament davantage "d'informations et de garanties sur l'absence totale de risques".

Les vols maintenus sur plusieurs compagnies américaines et européennes

À l'inverse, plusieurs nations et compagnies ont décidé de poursuivre l'exploitation, les États-Unis en tête. L'Agence fédérale de l'aviation américaine (FAA) a demandé à Boeing d'effectuer des changements "au plus tard en avril" sur des logiciels et sur le système de contrôle MCAS conçus pour éviter les décrochages. Si "un problème affectant la sécurité" est identifié, l'agence pourrait alors prendre "des mesures immédiates et appropriées". Boeing doit également actualiser le manuel destiné à la formation des pilotes.

Les compagnies américaines Southwest (34 appareils) et American Airlines (24) ont ainsi annoncé qu'elles continuaient à faire voler leurs Boeing 737 Max 8, de même que la compagnie à bas prix Norwegian (18), Turkish Airlines (11), l'italienne Air Italy (3), l'islandaise Icelandair (3), la russe S7 (2), les canadiennes Air Canada (24 appareils) et Westjet (13), mais aussi flydubai (10), la polonaise LOT (six appareils) ou encore la compagnie à bas prix TUIfly (13).

Enfin en Inde, où deux compagnies exploitent l'appareil, les autorités ont imposé des mesures de sécurité supplémentaires aux équipes de maintenance au sol et aux équipages des avions.

Aucun Boeing 737 Max dans les compagnies françaises

Commercialisé depuis 2017, le Boeing 737 Max 8, destiné aux vols court et moyen courrier, est la version modernisé du célèbre 737, avion commercial le plus vendu au monde avec plus de 10.000 exemplaires produits.

5.011 Boeing 737 Max ont été commandés dans le monde, et 350 ont été déjà livrés. Selon les derniers chiffres de Boeing, publiés en janvier 2019, aucune compagnie aérienne française n'a acheté de Boeing 737 Max. Interrogée par franceinfo, Air France a confirmé n'exploiter aucun appareil de ce modèle.