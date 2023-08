Crash d'un avion entre Nantes et La Baule : Emmanuel Macron rend hommage à Gérard Leclerc

"Sa mort endeuille le monde du journalisme". Vingt-quatre heures après le décès du journaliste Gérard Leclerc, dans un accident d'avion, à Lavau-sur-Loire , entre Nantes et Saint-Nazaire, le président de la République, Emmanuel Macron, a rendu hommage à celui qui se rendait à La Baule pour assister au concert de son demi-frère, Julien Clerc .

"Un visage et une voix familières"

"Sur nos ondes comme sur nos écrans, Gérard Leclerc fit vivre l’information et le débat durant près de cinquante ans", peut-on notamment lire dans ce communiqué de presse de l'Élysée. Le chef de l'Etat salue "ce visage et cette voix familières d’une information dévouée au service public, qui travailla à donner à chaque Français les outils de son discernement politique". Le corps de Gérard Leclerc, ainsi que ceux de deux autres personnes ont été repêchés et formellement identifiés, ce mercredi. Les enquêteurs privilégient désormais deux pistes , celle d'une erreur humaine ou d'une défaillance de l'aéronef que le mari de la journaliste Julie Leclerc pilotait.