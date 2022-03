Crash d'un avion normand près de Besançon en 2020: les réflexes du pilote diminués par un manque d'oxygène?

Un manque d'oxygène a pu diminuer les réflexes du pilote de l'avion de tourisme qui s'est écrasé à La Chevillotte près de Besançon le 28 septembre 2020, un accident qui a fait trois morts, deux hommes et une femme originaires du Calvados. C'est la principale hypothèse, parmi d'autres, retenue par les enquêteurs du BEA, le Bureau d'Enquête et d'Analyse de l'aviation civile, qui viennent de publier leur rapport sur ce crash.

L'avion, qui avait décollé en début de matinée de l'aéroport de Caen-Carpiquet, s'est écrasé après un peu plus de deux heures de vol, dans un bois à trois kilomètres de l'aérodrome de Besançon-La Vèze, où il s'apprêtait à atterrir. Le ciel était nuageux, avec de la bruine, et alors que l'appareil était en approche finale de la piste, des témoins l'ont entendu remettre les gaz à fond, puis sortir des nuages en vrille et piquer vers le sol. Mais les conditions météo n'étaient pas particulièrement mauvaises, et n'expliquent pas l'accident.

Le distributeur d'oxygène ne fonctionnait pas

Les enquêteurs constatent que l'avion a volé pendant une heure et demie à une altitude supérieure à 3000m, dont une heure à plus de 4000 m, probablement pour passer au-dessus de la couche nuageuse, une altitude à laquelle le taux d'oxygène dans l'air est diminué d'environ un tiers. Et le distributeur d'oxygène dont l'appareil était équipé ne fonctionnait pas. Le pilote s'était muni par précaution d'un oxymètre de pouls, cette petite pince que l'on place au bout d'un doigt pour mesurer le taux d'oxygène dans le sang, mais selon les experts du BEA, cet appareil peut être mal utilisé et fournir des indications imprécises.

L'hypothèse de troubles cognitifs

Le rapport souligne qu'avec le manque d'oxygène, "des troubles cognitifs peuvent apparaître en vol de manière insidieuse, et sont variables d’un pilote à l’autre et même d’un jour à l’autre chez un même pilote". Ces troubles peuvent persister pendant plusieurs minutes à plusieurs heures après la réoxygénation. «L’exécution de tâches opérationnelles, ou la mise en œuvre de procédures d’urgence peuvent continuer à être compromises après une récupération apparente (du manque d'oxygène)", ajoutent les enquêteurs. Par ailleurs l'âge diminue les capacités de récupération, le pilote était âgé de 73 ans.

Une dernière manoeuvre pour remettre les gaz et une perte de contrôle

"À l’approche de l’aérodrome de Besançon-La Vèze, le pilote a dû adapter la trajectoire de l’avion pour éviter différentes zones", détaille le rapport. Il a enchaîné plusieurs manoeuvres, et la dernière effectuée avant le crash semble correspondre à une tentative d'interruption de l’approche, pendant laquelle le pilote a perdu le contrôle de l’appareil. Le BEA conclut que "le vol au-dessus de 3000m d'altitude pendant près de 90 minutes sans oxygène de subsistance a pu générer des troubles cognitifs du cerveau durant la descente".

Des conclusions qui restent au conditionnel

Mais tout cela reste au conditionnel, car les communications sont restées normales avec le contrôle aérien. Il n’en reste pas moins que l’enquête a révélé une gestion discutable de l’oxygène et des équipements associés, ainsi que des lacunes dans la règlementation et la documentation disponibles, relatives à l’utilisation de cet oxygène.