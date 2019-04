Crash d'un avion privé dans le Jura : une mauvaise visibilité en cause

Le Bureau d'Enquête et d'Analyse rend ses conclusions au sujet du crash d'un avion de tourisme dans le jura en février 2018. La mauvaise visibilité au moment de l'accident est la principale cause retenue.

Jura, France

Plus d'un an après le crash d'un avion privé qui a coûté la vie au pilote Manuel Ramos, sa femme Valérie et leur fils Max, le Bureau d'Enquête et d'Analyse rend ses conclusions.

Pour les enquêteurs, la météo dégradée et la mauvaise visibilité sont en cause. Le crash a eu lieu le 17 février 2018 sur la commune de Val-Sonnette.

Un pilote expérimentée

Les enquêteurs soulignent également que le pilote était en excès de confiance, il connaissait très bien son avion et totalisait plus de 2.000 heures de vol.

Par ailleurs, le rapport indique que Manuel Ramos qui a d'abord retardé son départ n'était sûrement pas enclin à annuler, car il partait pour des vacances en famille à Annemasse.

Pas d'instrument de mesure à bord

La famille volait dans un petit avion privé, un Beetchcraft Baron. Cet avion n'était pas équipé d'instrument de mesure en vol, Manuel Ramos volait donc selon les règles de la navigation à vue.

Parti des Yvelines à 15h30, l'engin se crashe moins de deux heures plus tard dans des arbres sur un massif à 480 mètres d'altitude près de la commune de Val Sonette.

Au moment de l'impact il y a de la pluie de la brume et la visibilité est réduite à seulement 4 ou 5 kilomètres.