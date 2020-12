Crash d'un hélicoptère à Bonvillard : le pilote est "très affaibli, mais vivant"

Le pilote qui a miraculeusement survécu au crash d'hélicoptère en Savoie mardi soir à Bonvillard est actuellement hospitalisé à Grenoble. L'homme est en attente d'être opéré de multiples fractures aux membres inférieurs et au bassin notamment, a appris franceinfo de source proche. Selon cette même source, ce pilote est très affaibli, mais vivant et le stade pronostic vital n'est pas engagé à ce stade.

Un ancien officier des forces aériennes de gendarmerie

C'est lui qui avait déclenché les secours, grâce à un appel d’urgence ce mardi soir vers 19h alors qu’il s’extrayait de l’habitacle. Cinq des six occupants de l'hélicoptère qui s'est écrasé à Bonvillard sont quant à eux décédés. Le pilote survivant est un ancien officier des forces aériennes de gendarmerie qui avait pris récemment sa retraite pour intégrer le groupe Service aérien français (SAF). C'est un ancien moniteur pilote au groupement instruction de Cazaux (centre de formation des pilotes gendarmerie et des armées). Mardi soir, pas moins de cinquante personnels de secours ont été engagés, avec pour priorité de sauver le pilote et préserver la scène pour les enquêteurs. Les circonstances de l'accident restent pour l'instant inconnues et font l'objet d'une enquête.