Crash d'un Mirage 2000D dans le Jura : les deux membres d'équipage sont morts

Doubs, France

Les deux militaires n'avaient donné aucun signe de vie depuis la disparition de l'appareil, mercredi. Le pilote et le navigateur qui se trouvaient à bord du Mirage 2000D qui a subitement disparu des radars mercredi matin après son décollage de la base de Nancy-Ochey (Meurthe-et-Moselle) ont été tués a annoncé la ministre des Armées Florence Parly ce jeudi soir. "Les circonstances précises de cet accident restent à établir" a précisé la ministre.

Breveté pilote de chasse, le Capitaine Baptiste Chirié détenait la qualification de pilote de combat opérationnel et totalisait 24 missions de guerre et 940 heures de vol a précisé le ministère dans un communiqué. La seconde victime, la Lieutenant Audrey Michelon, brevetée Navigateur Officier Systèmes d’Armes, détenait la qualification de sous-chef navigatrice. Elle totalisait 97 missions de guerre et 1250 heures de vol. Originaire de Clermont-Ferrand (Auvergne), âgée de 30 ans, célibataire et sans enfant, la jeune femme était affectée à Nancy depuis quatre ans selon les informations de France Bleu Pays d'Auvergne.

Florence Parly et le chef d’état-major de l’Armée de l’air, le général Philippe Lavigne, sont attendus ce vendredi sur la base aérienne 133 de Nancy-Ochey pour rencontrer les familles et des aviateurs de la base aérienne.

Le chasseur-bombardier polyvalent avait disparu des écrans radar vers 11h00 mercredi alors qu'il effectuait un vol d'entraînement à basse altitude au-dessus du massif jurassien. Des débris de l'avion, ainsi que du tissu de parachute, avaient été retrouvés sur une vaste zone forestière du Jura, difficile d'accès.