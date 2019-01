Crash d'un mirage dans le jura: La Franche-Comté n'a pas été épargné par les crashs d'avion

La route entre Mouthe et Mignovillard est coupée après la découverte probable de débris du mirage 2 000.

Mignovillard, France

Un avion s'est écrasé mercredi 9 janvier dans la mi-journée dans les hauteurs de Mignovillard, dans le Jura. Ce vendredi matin, 150 gendarmes ont repris les recherches pour tenter de retrouver les deux militaires portés disparus dans la zone où l’avion de chasse Mirage 2000 aurait pu tomber.

Le Mirage a disparu des radars de contrôle peu avant midi mercredi 9 janvier vers 11 h, quelques minutes après son décollage de la base aérienne de Nancy-Ochey (Meurthe-et-Moselle) Il s’agissait d’un vol d’entrainement.

Un drame qui n'est pas sans rappeler d'autres, en Franche- Comté.

Le premier accident mortel ayant affecté l'Armée de l'air remonte au 1er mars 2011. Le pilote et le navigateur d'un Mirage 2000, basé à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), s'étaient tués dans le crash de leur appareil dans la Creuse.

Les pompiers mobilisés sur les lieux du crash © Maxppp - maxxpp

Le 3 octobre 2012, un autre mirage 2000 s'écrase en Haute-Saône, du côté de Froideconche, près de Luxeuil. L'appareil s'était abîmé dans un bois, à 500 mètres des habitations peu de temps après son décollage. D'après l'enquête, le pilote, un taïwanais expérimenté de 37 ans se serait sacrifié pour ne pas s'écraser sur les maisons.

Un cabanon en bord d'étang détruit par les débris © Radio France - Jean-François Fernandez

Le 5 juin 2013, un autre mirage 2 000 décolle de cette même base de Luxeuil-sur-Bains (Haute-Saône) et se crashe très peu de temps après. Un oiseau s'était pris dans une turbine de l'avion. Le pilote avait cette fois pu s'éjecter et s'en était sorti avec une blessure à la jambe.

Quelques débris retrouvés, encore fumants. © Maxppp - maxxpp

L'an dernier, le 18 février, trois personnes, un couple et un enfant de 10 ans on trouvé la mort dans un accident d'avion de tourisme, sur la commune de Saint-Laurent-la-Roche.

Mais ce nouveau drame, qui a eu lieu ce jeudi, n'est pas sans rappelé celui advenu il y a trois ans. Le 26 mai 2015, dans des conditions météorologiques difficiles, un avion suisse s’était crashé dans la même zone, pour finir sa course à 50 mètres de la limite communale, du côté de Remoray-Boujeons. Comme ce mercredi, un plan SATER (sauvetage aéro-terrestre) avait été déclenché. Le pilote qui avait décollé de Lausanne n’avait pas eu le temps de déclencher sa balise de détresse.

Mis en service en avril 1993, cet appareil construit par Dassault est biplace (un pilote et un navigateur officier systèmes d'armes). Il peut voler jusqu'à une vitesse de 2,2 mach à une altitude opérationnelle supérieure à 15.000 mètres et peut emporter six tonnes d'armement.