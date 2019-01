Crash d’un Mirage dans le Jura : les recherches pour trouver les militaires disparus ont repris

Mignovillard, France

130 gendarmes ont repris les recherches ce jeudi matin prés de Mignovillard pour tenter de retrouver les deux militaires portés disparus dans la zone où l’avion de chasse Mirage 2000D aurait pu tomber. Le Mirage a disparu des radars de contrôle peu avant midi mercredi 9 janvier vers 11h.

Deux personnels militaires de la base de Nancy-Ochey étaient à bord. Selon nos informations, ils sont originaires de Nancy et Clermont-Ferrand. Une source militaire précise que tous deux sont basés à Nancy-Ochey. Le pilote est un homme originaire de Nancy. La co-pilote est une femme originaire de Clermont-Ferrand.

Un PC de recherche installé

C’est dans une zone située entre Mignovillard et Mouthe, au lieu-dit la Combe noire, que les débris de l’avion ont été retrouvés en milieu d’après-midi. Le secteur est difficile d’accès. On est ici dans une zone boisée et enneigée à 1 050 mètre d’altitude. La zone d'1km500 est très difficile d'accès. Il y a de la neige, le secteur est en pente et en foret. Le PC de recherche de gendarmerie est installé à Mignovillard.

Les enquêteurs disent avoir trouvés quelques débris de petite taille, les gros morceaux sont sans doute sous la neige. Les gendarmes expliquent aussi qui il y a un réel danger à pénétrer sur le site du crash, à cause de produits toxiques à bord de l'appareil.

Ce sont deux pisteurs sauveteurs qui ont guidé les gendarmes. Ils ont retrouvé les débris dans une zone difficile d’accès. Ils se sont dirigés grâce à l’odeur du kérosène.

Enquête en cours

L'enquête a été confiée au parquet de Metz compétent pour les affaires pénales militaires dans la zone Est. Aucune hypothèse n'est écartée se bornent à dire les responsables militaires et les gendarmes de l'air de Villacoublay. Ils ne font enfin aucun pronostic sur la survie de l'équipage, qui est en théorie équipé contre le froid

Ils précisent qu'il s’agissait d’un vol d’entrainement. Le mirage, qui était non-armé, avait décollé vers 11h de la base aérienne de Nancy Ochey.