Abbeville, France

"J'ai appelé le 'oscar oscar' en lui demandant s'il me recevait. J'ai appelé trois fois, je n'ai jamais eu de réponse" : le récit glaçant de Jean-Jacques Monvoisin, le directeur de l'aérodrome d'Abbeville-Buigny, au lendemain du crash d'un ULM. Ce mardi 21 mai, le planeur s'est écrasé dans un champ, à Rue (Somme), vers 20 heures. Les deux passagers, un adolescent de 16 ans et son moniteur, âgé de 28 ans, sont tous les deux morts sur le coup.

Tous les deux étaient originaires de Bruges, en Belgique. Ils participaient, avec 5 autres personnes, à un stage de pilotage durant 2 semaines : "On les connaissait très bien. Ils venaient deux fois par an, depuis trois ans. C'était des professionnels", raconte le directeur de l'aérodrome.

"L'avion est tombé à la verticale"

Jean-Jacques Monvoisin raconte : "Un appareil était en train de rentrer à l'aérodrome après avoir fait du largage de parachutistes sur Fort Mahon. Il a entendu le fameux message de détresse 'Mayday, mayday, mayday !'. Il me dit, très angoissé : 'Je viens de recevoir un message de détresse. Je lui dis : 'Tu l'as reçu clair et fort ?' Il me dit 'oui, ce n'est pas loin.'"

Quelques instants plus tard, les voitures de gendarmerie passent à toute vitesse devant l'aérodrome. C'est là que Jean-Jacques Monvoisin se dit qu'il s'est passé quelque chose de grave.

Je suis tout de suite allé à la radio, et j'ai appelé 'oscar oscar' en lui demandant s'il me recevait. J'ai appelé trois fois, il ne m'a pas répondu

— Jean-Jacques Monvoisin

"Ils étaient à 1.000 mètres à priori. Selon la trace radar, l'avion est tombé à la verticale. C'est probablement lors d'un exercice d'école : l'avion est mal parti, a tourné sur place. Le pilote ne peut rien faire...", raconte le directeur. "Certains disent 'on a entendu le moteur, il y a eu une panne', mais ça n'a rien à voir. Un avion sans moteur, ça vole très bien. Le pilote peut essayer de se poser. Là dans ce cas de figure, ils n'ont pas eu le temps."

Pas de parachute de cellule

"L'appareil n'était pas équipé de parachutes de cellule. Ça aurait pu leur sauver la vie, mais là il n'y en avait pas", explique Jean-Jacques Monvoisin, qui précise que la législation ne le rend pas obligatoire.

L'avion s'est-il disloqué ? Quel a été le problème mécanique qui a causé le crash ? Ou est-ce une erreur humaine ? L'enquête de gendarmerie nous le dira. Mais le directeur de l'aérodrome précise que l'entretien d'un ULM est sous la responsabilité du propriétaire, contrairement à l'aviation générale.