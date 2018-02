Après le crash d'un petit avion de tourisme samedi à La Chailleuse (Jura) les spécialistes du BEA, le bureau enquête analyse, sont sur place depuis dimanche. L'autopsie des victimes, un couple et leur fils de 10 ans, est prévue ce lundi à Besançon. La famille est originaire des Yvelines.

Saint-Laurent-la-Roche, France

Le procureur de la République de Lons-le-Saunier se refuse encore à donner l'identité des trois victimes du crash d'avion sur la commune de La Chailleuse dans le Jura ce week-end, tant qu'elle n'a pas été établie avec certitude. Une autopsie est prévue ce lundi à l'Institut médico-légal de Besançon. Mais selon toute vraisemblance, la famille qui était à bord était originaire des Yvelines.

Le pilote dirigeait un atelier de maintenance aéronautique

L'appareil, un avion Beechcraft du modèle Baron, a décollé de l'aérodrome de Toussus-le-Noble dans les Yvelines à 20 km de Paris. C'est l'un des grands aéroports d'affaires de la région parisienne, mais il compte aussi une dizaine d'aéroclubs et plusieurs écoles d'aviations. Le pilote de l'appareil, un petit bimoteur de fabrication américaine, était un privé. Cet homme, âgé d'une quarantaine d'années, dirigeait depuis dix ans environ Pilotes Air services, un petit atelier de maintenance aéronautique employant quelques salariés sur le site de l'aérodrome.

Habitué à voler aux instruments

Tous ceux qui le connaissaient parlent d'un pilote qualifié, sérieux et très professionnel. D'après l'employé d'un aéroclub, il était habitué à voler aux instruments. Et cela fait plusieurs années déjà qu'il avait pris l'habitude de partir chaque année en vacances au skis dans le Jura avec sa femme et son fils de 10 ans.