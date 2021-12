Crash de Charbuy : "le premier dispositif pour prévenir ces accidents c'est la prudence"

Le bilan définitif du crash de Charbuy est d'un mort : le pilote de 54 ans, originaire de Saint Georges sur Baulche, était seul dans le petit avion quand il s'est écrasé dans un champ, mardi soir, non loin de l'aéroport de Branches. La brigade des transports aériens de la gendarmerie de Reims est arrivée sur place mercredi matin. Selon le procureur de la République d'Auxerre, il est encore trop tôt pour savoir si l'accident est d'origine humaine ou météorologique. On sait simplement que le pilote avait décollé d'Oyonnax, dans l'Ain.

Le gel peut causer l'arrêt du moteur

Patrick Wadsworth est instructeur de vol et président des constructeurs amateurs de Gisy-Les-Nobles. Sans tenter d'expliquer l'accident de Charbuy, qui fait l'objet d'une enquête, ce spécialiste note qu'il existe en hiver des risques particuliers pour les pilotes de petits avions : "en avion, on est exactement comme les automobiles, c'est à dire qu'on se retrouve avec des conditions de brouillard givrant quand les températures sont aux alentours de 0°C. Donc ça va vous blanchir le pare brise de l'avion et ça peut même, dans certains cas, causer l'arrêt du moteur. Ça peut l'étouffer, soit au niveau du carburateur (c'est-à-dire le système qui mélange l'air et l'essence), soit au niveau du filtre à air. Et à ce moment là, le moteur s'étouffe et s'arrête".

Toujours vérifier les conditions météos avant de partir

L'enquête devra déterminer si les conditions climatiques ont joué un rôle ou non dans le crash de mardi soir. En attendant les conclusions de l'enquête, Patrick Wadsworth rappelle qu'une étude préalable de la météo est indispensable quand on pilote des avions de loisirs, surtout en hiver : "Le premier dispositif pour prévenir ce genre d'accident, c'est la prudence, c'est-*à-dire que chaque pilote qui décolle doit regarder la météo sur des sites aéronautiques qui prévoient avec une bonne fiabilité sur les deux ou trois heures à venir ce qui va se passer. La deuxième chose, c'est que chaque pilote, quand il arrive au terrain d'aviation, doit regarder ce qui se passe autour et ce qu'il a vu sur la route. S'il voit que le temps est très humide et très froid, il sait par sa formation qu'il va se retrouver dans des conditions dangereuses, voire mortelles."