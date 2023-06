Crash de l'Alpha Jet en 2014 à Vouvray : le pilote instructeur devant la justice plus de 8 ans après

Le 10 décembre 2014, l'accident avait fait un mort , un résident du centre de l'ADAPEI et quatre autres avaient étés blessés. Le bâtiment dans lequel ils étaient accueillis avait été en grande partie détruit et incendié lors du crash.

Huit ans et demi après le crash de l'Alpha Jet sur ce foyer d'adultes handicapés à Vouvray, le procès se tient ce jeudi 15 juin au tribunal judiciaire de Paris. Seul le pilote instructeur est poursuivi pour "homicide involontaire".

Panne technique ou erreur humaine ?

Trois ans après le drame, en 2017, l'Armée avait présenté un premier rapport sur les causes de l'accident aux familles. A l'époque, deux questions sont posées : panne technique ou erreur humaine ? L'enquête technique de l'Armée n'avait pas alors permis d'identifier avec certitude les causes du crash de l'avion de l'école de chasse de Tours sur la Bellangerie.

La seule certitude était la présence d'un oiseau de quelques centaines de grammes dans l'un des réacteurs. Sa présence aurait entraîné une réaction en chaîne de problèmes techniques et une perte de poussée totale du réacteur.

Mais les conclusions n'expliquant pas complètement l'enchainement dramatique de ce vol, l'hypothèse d***'une erreur humaine était possible***, avait avoué le Général de Brigade qui présentait ce premier rapport, mais elle n'avait pas pu être démontrée à ce stade de l'enquête.

le bâtiment de la Bellangerie à Vouvray au lendemain du drame © Maxppp - ©Patrice Deschamps

Les pilotes ont tout fait pour éviter l'agglomération de Tours

Selon un témoin chez lui à Saint-Pierre-des-Corps qui a raconté la scène à France Bleu Touraine, il a vu décollé les deux Alpha Jet et il a immédiatement entendu un bruit différent par rapport aux autres vols de ces appareils. Il est sorti de chez lui et a aussitôt vu les moteurs de l'avion en feu juste après son décollage de la base aérienne de Tours. Ses pilotes ont fait demi-tour pour tenter de rejoindre leur base avant de s'écraser. La manœuvre a sans doute permis d'éviter l'agglomération de Tours , située dans l'axe de la piste. Les deux pilotes de l'avion avaient pu s'éjecter et avaient été récupérés par les secours.

L'ADAPEI ne s'est pas portée partie civile

"Oui, ça a été un traumatisme, mais tout est rentré dans l'ordre pour l'association" explique sa présidente actuelle Marie-Hélène Lespine

Le ministère des armées a versé des dédommagements et avec les aides de la Région et du Département, cela a permis de reconstruire à neuf tout ce qui avait été détruit par la crash. L'Adapei a donc décidé de ne pas se constituer partie civile dans ce procès près de 9 ans après l'accident, ce qui n'empêchera pas les victimes ou leur famille de le faire de leur côté.

Mais elles ne semblent pas vouloir accabler le pilote comme l'ex-présidente de l'Adapei Constance de Sinéty :"ça doit être très dur pour lui, on a aucune rancœur à son encontre", explique-t-elle "surtout que le Commandant de la base aérienne à l'époque nous a énormément soutenus tout au long des années qui ont suivi. Vous imaginez bien pour l'Armée, aller tuer des civils c'est contre leurs valeurs, donc pour eux c'est une catastrophe" assure l'ancienne présidente de l'association.