Hommage : qui sont les victimes du crash d'hélicoptère à Bonvillard en Savoie ?

Un hommage national a été rendu mardi aux victimes décédées lors de l'accident de l'hélicoptère du Service Aérien Français une semaine auparavant, au cours d'un exercice à Bonvillard en Savoie. Seul le pilote a survécu au crash. Tous étaient des secouristes expérimentés.

Le capitaine Amaury Lagroy de Croutte

Amaury Lagroy de Croutte (1972-2020) - Préfecture de Savoie

Le capitaine Amaury Lagroy de Croutte commandait l'unité CRS Alpes d'Albertville depuis septembre 2019, après quatre années passées au CNEAS de Chamonix, qui forme les secouristes des CRS Montagne. Il était originaire de Versailles. Âgé de 48 ans, père de trois enfants, il était entré dans la police en 1994, puis devenu brigadier chef de police à la CRS Alpes de Grenoble. Amaury Lagroy de Croutte avait reçu la médaille d'honneur de la police nationale il y a 7 ans.

Le brigadier Stéphane Le Meur

Stéphane Le Meur (1971-2020) - Préfecture de Savoie

Né en Guadeloupe en 1971, le brigadier Stéphane Le Meur avait intégré la police en 1997, puis le détachement CRS Alpes d'Albertville en 2002, qu'il n'a jamais quitté. Attaché à la Savoie, il était domicilié à Grignon, père de trois enfants. Stéphane Le Meur a effectué des centaines d'interventions de secours, et continué malgré plusieurs blessures graves en montagne. Il avait reçu il y a quatre ans la médaille pour actes de courage et de dévouement bronze. Le brigadier avait obtenu très récemment son examen d'officier de police judiciaire.

Lionel Crétier

Lionel Crétier (1974-2020) - Préfecture de Savoie

Lionel Crétier était un Savoyard, né à Bourg-Saint-Maurice, âgé de 46 ans et père de deux enfants. Passionné de football, il était inscrit à l'Ecole de formation de football de La Ravoire de 13 ans à 17 ans. Lionel Crétier avait vaincu il y a quelques années un cancer. Il a travaillé aux Arcs aux remontées mécaniques, puis en tant que pisteur secouriste. Breveté pilote professionnel en 2004, il a notamment réalisé du transport de personnes par hélicoptère les hiver à Courchevel. Il avait rejoint le SAF comme pilote Levage en 2015 pour faire des travaux aériens, et s'était formé pour les opérations de secours.

Pascal Gabriel

Pascal Gabriel (1980-2020) - Préfecture de Savoie

Père de quatre enfants, bientôt d'un cinquième, Pascal Gabriel était âgé de 40 ans. Musicien, dessinateur et aquarelliste dans sa vie privée, il avait intégré la Marine nationale en 2000. Devenu instructeur mécanicien de bord sur Falcon 200 G, il a planifié et participé aux missions de secours maritimes et d'évacuation sanitaire partout dans le monde. Il avait quitté la Marine - gradé Maître, et après avoir obtenu pas moins de onze décorations, et créé il y a deux ans une société de transport en hydravion à Tahiti, puis intégré le SAF en 2019. En dix-huit mois, il était devenu responsable des opérations vol et directeur des opérations.

Mathieu Benoit

Mathieu Benoit (1971-2020) - Préfecture de Savoie

Suite à la formation durant laquelle l'accident a eu lieu, il devait participer comme treuilliste aux missions de secours en montagne du SAF. Né en 1971 à Amiens, Mathieu Benoit s'est engagé dans la Marine nationale en 1992 et rejoint le groupe plongeur hélicoptère. Après plus de 250 missions de recherche et de sauvetage, il devient expert en sauvetage maritime en situation critique par hélicoptère. Gradé Premier-maître en 2004, il a participé pendant 7 ans à la formation de la police d'Angola sur les transferts par hélicoptère avant de devenir en 2016 réserviste de la Marine nationale, où il a été décoré à sept reprises. Mathieu Benoit était père d'une fille.