Crash de l'hélicoptère : un hommage rendu ce mardi aux victimes en présence du ministre de l'Intérieur

Une semaine après le crash d'hélicoptère qui a tué cinq secouristes en exercice à Bonvillard en Savoie, un hommage leur est rendu ce mardi après-midi dans l'enceinte de la préfecture à Chambéry en présence de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Dans l'accident, seul un pilote instructeur a survécu, hospitalisé à Grenoble.

Le ministre s'est déjà rendu jeudi dernier en Savoie, pour échanger avec les camarades des victimes, notamment dans les locaux de la CRS à Albertville. Il rencontrera cette fois-ci leur famille, en préfecture de Savoie.

Le ministre conduira la cérémonie officielle donnée pour le capitaine Amaury Lagroy de Croutte et au brigadier Stéphane Lemeur, fonctionnaires de police de la CRS Alpes, ainsi qu'à Pascal Gabriel, directeur d'opération, Lionel Cretier, pilote d'hélicoptère et Mathieu Benoit, treuilliste, tous trois du Service Aérien Français.

Une information ouverte pour homicides et blessures involontaires

Le parquet d'Albertville indique qu'une information judiciaire est ouverte pour homicides et blessures involontaires, et confiée à un juge d'instruction.

Pour le moment, les circonstances de l'accident et les causes restent inconnues. Le parquet précise dans un communiqué qu'"une trentaine d'auditions ont été réalisées par les enquêteurs dont plusieurs portant sur l'organisation et la préparation du vol auprès des personnels du SAF". Le pilote instructeur rescapé de l'accident a également été auditionné, mais "rapidement" selon la procureure de la République, après avoir été opéré. L'hélicoptère avait a priori déjà été utilisé dans la journée, "plusieurs rotations avaient été effectuées (...) par des équipes différentes".