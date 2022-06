Crash de la Yemenia : l'amende maximale requise contre la compagnie aérienne

Le ministère public a requis ce jeudi à Paris l'amende maximale contre la Yemenia Airways, au dernier jour du procès de la compagnie pour homicides et blessures involontaires après le crash d'un de ses avions en 2009 au large des Comores qui a fait 152 morts. Près de treize ans après cette catastrophe qui n'a laissé qu'une unique rescapée, le tribunal a mis son jugement en délibéré au 14 septembre.

A la suite d'une série d'erreurs de pilotage lors de l'approche sur l'aéroport de Moroni, le vol Yemenia 626 avait heurté l'océan Indien dans la nuit du 29 au 30 juin 2009, emportant avec lui 142 passagers, dont 66 Français, et 11 membres d'équipage. De nombreuses victimes habitaient Marseille, une ville qui abrite 80.000 Comoriens, soit 10% de la population totale de la cité.

Une seule survivante, âgée de 25 ans aujourd'hui

Seule une jeune fille de 12 ans avait survécu, Bahia Bakari, âgée de 25 ans aujourd'hui. Au terme de ce procès débuté le 9 mai, la procureure a soutenu que la compagnie nationale yéménite avait "participé aux erreurs" ayant conduit à l'accident, en ne formant pas correctement ses pilotes et en maintenant les vols de nuit vers les Comores.

"Malgré ces circonstances qu'elle connaissait", la Yemenia n'a pas décidé "d'interdire tout simplement les vols de nuit"-La procureure de la République

Les amendes maximales sont requises

Pour la représentante du ministère public, il y avait ce soir-là dans le cockpit, "deux pilotes qui ne présentent pas un niveau professionnel équivalent", et qui "ne savent pas travailler ensemble" et "n'ont jamais été formés spécifiquement à l'approche de ce terrain si difficile et particulier". Ils vont en outre "poursuivre une approche dans des conditions délicates, de nuit, de façon règlementairement interdite (et) dans des circonstances dangereuses", à cause de la panne depuis plusieurs mois de certains feux de l'aéroport de Moroni. "Malgré ces circonstances qu'elle connaissait", la Yemenia n'a pas décidé "d'interdire tout simplement les vols de nuit" durant la saison estivale au cours de laquelle les vents sont forts, et ce"pour des raisons commerciales", a affirmé la procureure.

Elle requiert alors les amendes maximales prévues par la loi, à savoir 232.500 euros au total, même si elle ne seront " jamais à la hauteur des douleurs et des préjudices subis par les victimes".

De son côté, l'avocat de la compagnie aérienne estime qu'il ne faut faire "de la Yemenia la brebis galeuse", soulevant que, depuis sa création en 1961, elle n'avait "connu qu'un seul accident mortel", contre 26 pour KLM ou 35 pour American Airlines.