Crash de Wambrechies : le pilote avait signalé un problème technique

C'est u nouveau drame pour l'aérodrome de Bondues, dans la métropole lilloise. Après le crash d'un avion de tourisme, le 12 juin dernier, un nouvel accident dramatique s'est produit ce lundi 23 août 2021. Que sait-on de ce nouveau crash ?

Une anomalie technique

Peu avant 16h, le pilote d'un avion de tourisme signale une anomalie technique sur son appareil, un Pipper. Il semble pouvoir encore maitriser les choses puisqu'il ne lance pas d'appel de détresse. Il est en vol "depuis une demi-heure" selon la procureur de la République de Lille, Carole Etienne, :

On peut présumer une anomalie technique qui semble avoir été pressenti par le pilote

"Il avait détecté une anomalie qui n'est pas encore identifiée", ajoute la magistrate.

Qui sont les victimes ?

Il s'agit d'un pilote de 31 ans, "fraîchement installé dans le Nord et originaire de la région lyonnaise", selon Carole Etienne. Il était accompagné d'un homme de 75 ans, habitant Armentières : "Il est prématuré de dire que c'était un élève, il était en promenade. Manifestement, c'était une personne qui ne semblait pas être déjà monté dans un avion".

Qui va enquêter ?

Le parquet de Lille a ouvert une enquête pour "homicides involontaires", confiée à la section de recherches de la gendarmerie des transports aériens ainsi qu'à la direction départementale de la sécurité publique du Nord. Sur place, de nombreux policiers ont procédé aux premières constations et relevés d'indices : gendarmes, police aéronautique, police technique et scientifique, bureau d'enquête et d'analyse, médecin légiste...

2ème crash depuis juin

Un premier crash d'avion de tourisme s'est produit autour de l'aérodrome de Bondues, le 12 juin, faisant 3 morts.

Le précédent accident s'était produit en pleine zone commerciale, celui-ci a eu lieu dans une zone inhabitée mais à 200 mètres d'habitations et d'une zone d'activités avec des entreprises et commerces. L'aérodrome de Bondues a ouvert en 1930.