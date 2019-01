Crash du Mirage 2000D dans le Jura : la ministre des Armées attendue sur la base de Nancy-Ochey

La ministre des Armées Florence Parly et le chef d'état-major de l'Armée de l'air sont attendus ce vendredi 11 janvier à la base aérienne de Nancy-Ochey, d'où est parti le Mirage 2000 D mercredi matin, porté disparu dans le Jura. Les autorités ont annoncé officiellement la mort des deux pilotes.

Nancy, France

Après deux jours de recherche dans le Jura, zone montagneuse, enneigée, la ministre des Armées Florence Parly a annoncé ce jeudi 10 janvier officiellemement la mort des deux pilotes du Mirage 2000D, porté disparu lors d'un entrainement mercredi.

La ministre et le chef d'état-major de l'Armée de l'air sont attendus cet après-midi du vendredi 11 janvier sur la base aérienne de Nancy-Ochey, d'où sont partis les deux militaires. A la mi-journée, nous ne connaissons pas encore les détails de ce déplacement.

Dans deux communiqués distincts, Florence Parly et le chef d'état-major de l'Armée de l'air, expriment "leurs sincères condoléances aux familles et aux proches du Capitaine Baptiste Chirié et de la lieutenant Audrey Michelon, morts en servie aérien recommandé".

Le ministère des Armées indique que le Capitaine Chirié, breveté pilote de chasse, détenait la qualification de pilote de combat opérationnel. Il totalisait 24 missions de guerre et 940 heures de vol. La lieutenant Michelon, brevetée Navigateur Officier Systèmes d'Armes, détenait la qualification de sous-chef navigatrice. Elle totalisait 97 missions de guerre et 1250 heures de vol.

Dans le communiqué encore du ministère des Armées, "les circonstances précises de cet accident restent à établir. Des enquêtes ont d'ores -et-déjà été lancées. "