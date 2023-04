Crash du Rio-Paris : "Ça n'enlève rien au manque", selon la sœur d'une victime auvergnate

Air Bus et Air France ont été relaxés , ce lundi en début d'après-midi, par le tribunal correctionnel de Paris. Les deux entreprises étaient poursuivies pour homicides involontaires dans le crash du vol AF447 Rio - Paris , survenu le 1er juin 2009. Cet accident, le plus meurtrier de l'histoire des compagnies françaises, a coûté la vie à 228 personnes, dont quatre auvergnates. Après quatre mois de délibéré, la justice reconnaît la responsabilité civile des deux entreprises mais estime qu'"aucun lien de causalité certain n'a pu être démontré avec l'accident."

Si cette décision de justice suscite l'écœurement de nombreux proches des victimes, ce n'est pas le cas de toutes les familles. "C'est sans grande surprise, je n'en attendais rien", confie Audrey Lamaison. La clermontoise a perdu son frère, Maxence, 28 ans, dans le crash.

"J'ai ressenti de la colère, mais aujourd'hui, je n'en ai plus en moi"

"J'ai ressenti de la colère, mais aujourd'hui, je n'en ai plus en moi", ajoute-t-elle, quatorze ans après le drame. "La vie reprend le dessus et je crois qu'à un moment, pour s'en sortir, il faut lâcher quelque chose. Peu importe à qui est la faute, c'est comme ça. C'est peut-être être au mauvais endroit et au mauvais moment, ce qui arrive malheureusement tous les jours, et ça aide peut-être aussi à tourner la page."

"Que le fautif soit Air France, Air Bus, ou le pilote... ça ne va pas réparer quoi que ce soit. Ca ne va rien changer à ma vie, ça n'enlève pas le manque", exprime la clermontoise. "Les événements comme ça doivent servir à améliorer, peut-être, la formation des pilotes, le matériel... pour que ça n'arrive plus. On est dans un système de société où il faut qu'il y ait un fautif, il faut qu'il paie, qu'il soit puni. Là on ne parle pas d'une personne physique, c'est un accident."