Crash du Rio-Paris : dix ans après la catastrophe, une cérémonie ce samedi

Paris, France

Une cérémonie d'hommage ce tient ce samedi 1er juin 2019 à 14h15 au cimetière du Père Lachaise à Paris en hommage aux victimes du crash du vol Air France 447 reliant Rio de Janeiro au Brésil à Paris, il y a dix ans. A bord de l'avion qui s'est abîmé dans l'océan Atlantique : 228 passagers et membres d'équipage de 34 nationalités différentes. Chacun des noms des victimes sera lu ce samedi au Père Lachaise devant la stèle où 228 hirondelles sont gravées en mémoire des disparus.

"Qu'un procès permette qu'aucun autre accident de ce type n'intervienne"

Dix ans après la tragédie, les proches des victimes attendent un procès. Air France et Airbus sont mis en examen depuis 2011 pour homicides involontaires. "Ce que nous attendons, c'est qu'un procès permette qu'aucun autre accident de ce type n'intervienne" confiait sur franceinfo ce samedi, Danièle Lamy, présidente de l'association "Entraide et solidarité AF447", qui a perdu son fils dans l'accident. En mars dernier, on apprenait que les juges d'instruction avaient terminé leurs investigations. Depuis le crash, plusieurs expertises contradictoires ont été menées sur la responsabilité des pilotes dans l'accident. Pour Danièle Lamy, "ce n'est pas aux pilotes de compenser les défauts de conception d'un avion (...) Dans cette affaire, on voudrait faire des pilotes des boucs émissaires, et nous ne l'acceptons pas."