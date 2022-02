Crash du Rio-Paris en 2009 : Airbus et Air France seront jugés à partir d'octobre

Le 1er juin 2009, le vol AF447 entre Rio et Paris s'était abîmé dans l'océan Atlantique provoquant la mort de 228 personnes. 13 ans plus tard, Airbus et Air France seront jugés en octobre pour "homicides involontaires".