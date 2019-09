Crash du Rio-Paris : le parquet de Paris fait appel du non-lieu général ordonné par les juges d’instruction

Le parquet de Paris fait appel ce vendredi de l'ordonnance de non-lieu rendue par les juges d'instruction dans le dossier du crash du Rio-Paris. Ces derniers avaient demandé un non-lieu à la fois pour Airbus et pour Air France alors que le parquet réclamait la tenue d'un procès contre la compagnie.

Paris, France

Le parquet de Paris fait appel ce vendredi de la décision rendue ce jeudi par les juges d'instruction dans le dossier du crash du Rio-Paris. Les juges d'instruction chargés de l'enquête sur le crash du Rio-Paris en 2009 avait ordonné un non-lieu général pour le constructeur Airbus et Air France. Cette ordonnance ne suivait pas les réquisitions du parquet qui avait réclamé la tenue d'un procès contre la compagnie aérienne devant le tribunal correctionnel.

La principale association de proches de victimes, Entraide et Solidarité AF447, avait annoncé dès ce jeudi sa volonté de faire appel d'une ordonnance qui "constitue un affront pour les familles de victimes," selon sa présidente Danielle Lamy. Les proches des victimes veulent que le constructeur comme la compagnie aérienne s'expliquent devant la justice. Airbus et Air France ont été mises en examen en 2011 pour "homicides involontaires"après le crash du vol AF447 dans l'océan Atlantique, qui a causé la mort des 228 passagers et membres d'équipage le 1er juin 2009.