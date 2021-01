Crash du Rio-Paris : le parquet général demande un procès pour Air France et Airbus

Le parquet général a requis un procès pour "homicides involontaires" contre Air France et Airbus pour le crash de l'avion Rio-Paris qui avait fait 228 morts en juin 2009, indiquent l'AFP et Le Parisien ce mercredi. La compagnie et le constructeur avaient bénéficié d’un non-lieu à l’automne 2019.

11 ans après le crash du vol AF447 Rio-Paris qui a fait 228 morts, Air France et Airbus pourraient être jugés. Le parquet général a requis un procès pour "homicides involontaires" contre la compagnie et le constructeur indique l'AFP ce mercredi confirmant une information du Parisien. L'audience devant la cour d'appel, qui validera ou non la tenue de ce procès doit avoir lieu le 4 mars prochain.

Air France et Airbus avaient bénéficié d’un non-lieu à l’automne 2019, les juges d'instruction estimant que seuls les pilotes étaient responsables du drame. Les magistrats avaient alors estimé que "cet accident s'explique manifestement par une conjonction d'éléments qui ne s'était jamais produite, et qui a donc mis en évidence des dangers qui n'avaient pu être perçus avant". Les investigations "n'ont pas conduit à caractériser un manquement fautif d'Airbus ou Air France en lien (...) avec les fautes de pilotage (...) à l'origine de l'accident", avaient-ils conclu.

"Négligence et une imprudence"

Les parties civiles s'étaient élevées contre cette décision la jugeant "très contestable", "absurde et corporatiste". Le parquet de Paris avait fait appel du non-lieu et réclamé, en juillet 2019, un procès contre la compagnie aérienne, estimant qu'elle avait "commis une négligence et une imprudence" en ne délivrant pas à ses pilotes suffisamment d'informations sur la procédure à adopter en cas d'anomalies liées aux sondes qui permettent de contrôler la vitesse de l'appareil, après plusieurs incidents du même genre au cours des mois précédents.

Les expertises avaient en effet révélé que le givrage en vol de sondes de vitesse Pitot avait conduit à un dérèglement des mesures de vitesse de l'Airbus A330 et désorienté les pilotes jusqu'au décrochage de l'appareil.

Le vol AF447 reliant Rio à Paris s'est abîmé dans l'océan Atlantique le 1er juin 2009. Tous les passagers et les membres d'équipage, de 34 nationalités, avaient péri dans l'accident, le plus meurtrier de l'histoire de la compagnie française.