Crash du Rio-Paris : le silence des proches des victimes à l'ouverture du procès d'Airbus et Air France

Neuf semaines de procès sont prévues dans l'affaire du crash Rio-Paris. Ce lundi est le premier jour au tribunal correctionnel de Paris . 228 victimes ont été dénombrées après cette catastrophe survenue le 31 mai 2009. Le vol AF 447 transportait 216 passagers de 32 nationalités différentes (et les membres de l'équipage) dont Gilles Dutilh et Cathy Arrondo, le couple qui vivait dans l'agglomération paloise. Air France et Airbus se retrouvent donc jugés pour homicides involontaires. Les associations des familles de victimes espèrent avoir des réponses sur la responsabilité et la culpabilité des deux poids lourds de l'aéronautique.

Les proches de Gilles Dutilh et Cathy Arrondo ont préféré ne pas s'exprimer. Les parents de Gilles Dutilh qui vivent près de Tarbes, à Mascaras, confient qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait un procès. C'est "trop douloureux, on n'a pas porté plainte" dit la maman au téléphone qui ajoute que le combat est "compliqué quand on a affaire à des mastodontes".

Gilles et Cathy étaient installés à Pau. Ce voyage au Brésil s'est fait grâce à l'entreprise pour laquelle il travaillait, à Lons. Il s'agissait d'une société de matériel électrique, CGE Distribution. Il avait remporté, avec huit autre collègues, le challenge du meilleur vendeur du Sud-Ouest et ce séjour au Brésil était la récompense. Il était donc parti avec Cathy.

Des familles de victimes dans tout l'Hexagone

"Aujourd'hui à l'agence de Lons ceux qui ont connu Gilles sont partis en retraite ou en reconversion" explique Olivier, le directeur en poste. Il raconte que "la salle de réunion a été baptisée Gilles Dutilh" et qu'il y a "une photo de lui pour lui rendre hommage". D'après le chef d'agence de Lons, la salle de réunion de l'agence CGE Distribution de Montauban porte le nom d'une salariée décédée dans le crash Rio-Paris.

"C'était il y a 13 ans et demi, et il s'est passé beaucoup de choses depuis, des maladies, des décès", constate Philippe Linguet, vice-président de l'association Entraide et Solidarité AF 447 . Il est aussi lucide : "Certaines personnes ont souhaité tourné la page et puis il y a des familles de victimes dans tout le pays, c'est très difficile de fédérer et le temps a fait son érosion en quelque sorte."