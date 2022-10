Vol Rio-Paris : "ils me manquent terriblement", confie Marilène, mère d'une victime charentaise

Le 1er juin 2009, le vol AF447 reliant Rio de Janeiro et Paris s'abîme en pleine nuit dans l'Atlantique. C'est la catastrophe la plus meurtrière de l'histoire d'Air France. L'épave n'a été localisée que deux ans plus tard, le 2 avril 2011, à 3.900 mètres d'un fond, lors de la quatrième phase de recherches. Les boîtes noires, repêchées un mois plus tard, ont confirmé que les pilotes, désorientés par le givrage des sondes de vitesse Pitot n'ont pu rattraper le décrochage de l'appareil.

Après une interminable série d'expertises, les juges d'instruction ont prononcé un non-lieu le 29 août 2009. Une décision scandaleuse pour les proches des victimes et les syndicats de pilote qui ont fait appel et ont obtenu gain de cause. La chambre de l'instruction a prononcé le renvoi pour "homicides involontaires" des deux entreprises devant le tribunal. Le procès est prévu jusqu'au 8 décembre.

Ils me manquent terriblement, vous ne pouvez même pas savoir à quel point

Parmi les 228 victimes du Rio-Paris, Elise Chabanne, une enseignante charentaise de 26 ans, et son compagnon Sébastien David, 28 ans, originaire du Gua en Charente-Maritime. C'est lui qui avait gagné le voyage pour Rio par son entreprise girondine. Le corps de la jeune femme a été retrouvé. Pas celui de son compagnon. La mère d'Elise, Marilène Lafarge, assistera au début du procès ce lundi et mardi. Elle a prévu de revenir plusieurs fois à Paris, et attend encore la date de sa convocation pour témoigner à la barre. Fatiguée par ce long chemin de croix de 13 ans, elle reste debout pour la mémoire de sa fille et de son gendre.

C'est procès hors normes qui débute ce lundi à Paris. Qu'en attendez-vous ?

Marilène Lafarge : On attend des vérités et on attend surtout qu'on nous explique ce qui s'est passé cette nuit-là. Nos disparus ne sont plus là pour nous le dire et ce qu'on aimerait, c'est connaître la vérité. Vous savez, je pense que si ça m'était arrivé, mes enfants se seraient battus pour moi. Mais c'est vrai que 13 années de combat, c'est intensif, ça prend beaucoup de notre énergie, beaucoup de nous-mêmes, et ça devient pesant. Malgré tout cela, on a toujours envie d'être là pour savoir et comprendre.

Vous pensez évidemment tous les jours à Elise, mais aussi à son compagnon ?

Ah oui, tous les jours que le Bon Dieu m'amène, je pense à eux. Ils me manquent terriblement, vous ne pouvez même pas savoir à quel point. On est des parents avant tout et en tant que parents, la perte d'un enfant, c'est quelque chose de terrible.

Même s'il faut que j'y aille avec des béquilles, j'irai

Vous allez être amenée à témoigner lors de ce procès de deux mois ?

Oui, pour l'instant, je n'ai pas la date précise. Je pense que ce sera vers la fin novembre ou début décembre, mais je n'en suis encore pas sûre.

Ce procès va être éprouvant, mais il est nécessaire pour toutes les familles de victimes ?

Il est nécessaire surtout pour qu'on nous dise ce qu'il s'est passé. On en a besoin au fond de nous-mêmes pour appréhender la vie de tous les jours qui va suivre beaucoup plus facilement, on va dire. Après, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais me concernant, je n'ai jamais rien lâché depuis 13 ans et je ne lâcherai rien. Même s'il faut que j'y aille avec des béquilles, j'irai.