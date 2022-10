Procès du crash Rio - Paris : ouverture du procès contre Airbus et Air France pour "homicides involontaires"

Le procès en correctionnelle de l'accident d'avion du Rio-Paris du 1er juin 2009 s'ouvre ce lundi 10 octobre à Paris et se refermera le 8 décembre. Airbus et Air France sont poursuivis pour "homicides involontaires" dans cette affaire . Plus de treize années après le drame, les familles des 228 victimes de l'accident attendent que la justice identifie le ou les responsables de cet accident.

Le vol AF447 reliant Rio de Janeiro à Paris s’était abîmé au milieu de l’Atlantique le 1er juin 2009, en milieu de nuit, avec à son bord 216 passagers et 12 membres d'équipage. Il venait d'entrer dans une zone météorologique agitée du Pot au noir, une zone de turbulences météorologiques entre accalmies et violentes tempêtes. En tout, 104 corps des passagers et membres d'équipage ont été remontés à la surface, identifiés et remis à leurs familles.

Erreurs humaines et techniques

Le scénario de l'accident a été détaillé en juillet 2012 dans le rapport du Bureau d'enquêtes et d'analyses grâce aux boîtes noires remontées deux années après le crash. Les pilotes ont été désorientés par des informations contradictoires dans le cockpit, liées à une défaillance des sondes de vitesse, les sondes Pitot, ciblées tout au long de la procédure. Pour autant, les experts n'exonèrent pas les pilotes de toute responsabilité. Ils n'ont pas eu les réactions adéquates face aux indications erronées des appareils de mesure.

D'ailleurs, en 2019, les juges instructeurs avaient annoncé ne retenir aucune charge contre les mis en examen, Airbus et Air France. Suite à un recours des familles de victimes, la cour d'appel a ordonné en 2021 le renvoi d'Air France et d'Airbus devant le tribunal correctionnel. Les pourvois en cassation ont été rejetés.

13 années de procédure

Il aura fallu treize années de procédure pour aboutir à ce procès. "C'est très long pour les familles", déclare Marc Fribourg, avocat au barreau de Bordeaux représentant plusieurs victimes du crash, notamment un couple et leurs deux enfants qui habitaient Langon. "Ce procès est une étape pour ces familles, pour clore un chapitre tragique de leur vie. Elles ne sont pas dans un état d'esprit de revanche. Il y a simplement une volonté de voir reconnaître des responsabilités."

On attend des vérités, des vraies vérités et on attend surtout qu'on nous explique ce qui s'est passé cette nuit là. - Marilène Lafarge, mère d'une victime de l'accident

Les familles de victimes seront appelées à la barre au cours du procès. Marilène Lafarge, qui a perdu sa fille et son gendre, attend à être appelée à la barre fin novembre - début décembre. "Je n'ai jamais rien lâché depuis treize ans et je ne lâcherai rien. Même s'il fallait que j'y aille avec des béquilles, j'irais avec des béquilles, mais j'irais".

D'autres ont décidé de ne pas s'exprimer avant l'ouverture du procès, comme les proches de Gilles Dutilh et Cathy Arrondo , un couple qui vivait dans l'agglomération paloise. "C'était il y a 13 ans et demi, et il s'est passé beaucoup de choses depuis, des maladies, des décès", constate Philippe Linguet, vice-président de l'association Entraide et Solidarité AF 447 . "Certaines personnes ont souhaité tourné la page, et puis, il y a des familles de victimes dans tout le pays, c'est très difficile de fédérer et le temps a fait son érosion en quelque sorte."