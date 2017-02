Crash du Rio-Paris : une nouvelle contre-expertise ordonnée par la justice

La justice a ordonné une nouvelle contre-expertise sur les circonstances du crash du vol Air France Rio-Paris en 2009, a révélé Franceinfo vendredi. L'accident avait causé la mort de 228 personnes.

La nouvelle contre-expertise révélée vendredi par Franceinfo permettra-t-elle de comprendre le crash du Rio-Paris ? L'avion de la compagnie Air France s'était abîmé en mer en 2009 avec 228 passagers et membres d'équipage, et personne n'a survécu.

De nombreuses questions en suspens

Trois experts ont été désignés par le parquet de Paris pour rendre un rapport le 3 septembre prochain. Selon Franceinfo, "ils devront faire la lumière sur un large éventail de questions, concernant notamment des points techniques, comme la perte de données concernant la vitesse et l'altitude lors du vol ou le givrage des sondes Pitot, mais aussi l'attitude de l'équipage face aux incidents et la formation dont ils avaient bénéficié pour réagir à de telles situations."

L'expertise initiale, en 2012, insistait sur le givrage des sondes Pitot, ces outils de mesure de la vitesse qui avaient déjà causé des incidents sur de précédents vols. La première contre-expertise de 2014 mettait davantage en cause les réflexes des pilotes de l'avion, mais avait été annulée par la justice pour raisons administratives.

Les familles espèrent un procès

"On a le sentiment que les juges d'instruction ont bien pris connaissance du dossier, compte tenu de toutes les questions posées", a déclaré à Franceinfo Danièle Lamy, présidente de la principale association de victimes, Entraide et solidarité AF447. Pour elle, cette nouvelle contre-expertise est une bonne nouvelle mais doit s'accompagner d'un procès, dont la date est très attendue par les familles des victimes. Airbus et Air France ont été mis en examen pour homicides involontaires.