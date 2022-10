Crash du vol Rio-Paris : en Occitanie, de nombreuses familles attendent des réponses

C'est la pire catastrophe aérienne de l'histoire d'Air France. Le 1er juin 2009, un Airbus A330 qui reliait Rio de Janeiro à Paris s'écrase dans l'océan Atlantique. En pleine nuit, le long des côtes brésiliennes, le crash de l'AF447 fait 228 victimes, dont douze membres d'équipage. Parmi les 32 nationalités différentes des passagers à bord, la France paie le plus gros bilan : 73 Français sont morts dans le crash.

ⓘ Publicité

Treize ans plus tard, le procès en correctionnel de ce dramatique accident s'ouvre ce lundi 10 octobre et il va durer jusqu'au 8 décembre devant le tribunal de Paris.

Après plusieurs années d'expertises, de contre-expertises et un non lieu prononcé en 2009, les familles de victimes et les syndicats de pilotes ont fait appel : une très longue procédure qui aboutit, ce lundi 10 octobre, à ce procès en correctionnelle. Devant les parties civiles, le constructeur Airbus et la compagnie Air France sont jugés pour "homicides involontaires".

Des réponses attendues de la part d'Airbus et d'Air France

Le drame s'est joué en 4 minutes dans le cockpit de l'avion. Les sondes Pitot, transmettant des données essentielles au pilotage, auraient givré, provoquant la perte de contrôle de l'appareil. Mais l'enquête a identifié des dizaines d'alertes dans les mois précédents le crash : d'autres compagnies avaient alerté sur des défaillances, dans le fonctionnement de ces sondes Pitot. Selon l'arrêt de la cour d'appel de 2021, ces alertes auraient dû faire réagir Airbus et pousser Air France à changer les sondes de ses avions, comme l'ont fait d'autres compagnies après les premiers incidents.

Airbus se défend que ces sondes soient la cause de l'accident et pointent des défaillances de l'équipage et des fautes de pilotage. Airbus et Air France devraient plaider la non-responsabilité et invoquer l’absence de directives, de la part des autorités de contrôle. Les deux compagnies risquent une amende pécuniaire d'un montant maximum de 225 000 euros.

De Montauban à Toulouse, des familles endeuillées

Un quart des victimes françaises du crash avaient bénéficié d'un voyage au Brésil offert par la CGED. Cette entreprise du Sud-Ouest spécialisée dans la distribution de matériel électrique voulait ainsi récompenser ses meilleurs commerciaux.

Dans le Tarn-et-Garonne, c'est Laetitia Alazard, 23 ans, qui part, accompagnée par une amie. Comme elle, Aurélia Pasquet est Lotoise. Elle avait 24 et elle allait se marier. Pour l'antenne toulousaine, Fabrice Pezzoni et sa femme, Carole Pujol, font eux aussi partie du voyage. 300 personnes assisteront aux obsèques de ce couple de Saint-Jean.

Deux Hautes-Garonnaises étaient aussi membres de l'équipage de ce vol Air France. Maryline Colombies-Messaud était cheffe de cabine et Laurence Yapi-Desmots, de Pibrac, était hôtesse de l'air. Un couple d'ingénieurs de Vieille Toulouse, les Wilhem, ont eux aussi perdu la vie ce soir là : ils étaient de retour d'un Congrès au Brésil, auquel Anne-Marie, professeure à l'ENSIACET, participait.

Virginie Mommayou, elle, venait de Montauban et revenait de ses vacances. Son père Michel sera à Paris ce lundi pour le procès : "Michel Mommayou attend beaucoup de ce procès. Il n'attend pas de réparation financière, il n'a reçu aucune indemnisation. Depuis 13 ans, il se bat à ses frais. Son deuil il ne le fera jamais. Il veut regarder les responsables d'Airbus et d'Air France pour leur dire qu'ils ont failli au niveau de l'information et au niveau de l'appréhension d'un certain nombre de situations, et qu'il les tient pour responsables de la mort de sa fille__", explique son avocat Jean-Lou Lévi. Virginie Mommayou avait 35 ans.