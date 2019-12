CLAP première : création à la Rochelle d'une cellule de lutte contre les atteintes aux personnes

Charente-Maritime, France

C'est la toute première CLAP, cellule de lutte contre les atteintes aux personnes de Charente-Maritime. Elle a été crée au début du mois de décembre à la compagnie de gendarmerie de La Rochelle, pour mieux prendre en charge les victimes et réduire les délais de traitement des affaires de violences sexuelles et sexistes.

La création de cette CLAP fait suite à l' arrivée en Août dernier du chef d'escadron Sébastien Lettelier. Le nouvel adjoint au commandant du groupement de la gendarmerie de la Charente-Maritime est à l'origine de la création en 2018 de la toute première CLAP de France dans la Somme, où il dirigeait la compagnie de Montdidier. "je constatais une _difficulté de prise en charge des victimes de violences sexuelles_, avec un aspect un peu aléatoire au sein de nos brigade" explique l'officier,qui ajoute " j'ai souhaité spécialiser des militaires en créant une cellule qui nous permettait de centraliser toutes ces procédures sur une équipe restreinte d'enquêteurs, au sein de la compagnie".

Présentation d'une partie des effectifs de la CLAP de La Rochelle avec au premier plan Marie --Claire Coquin intervenante sociale en gendarmerie et la gendarme Marie Desroches © Radio France - Catherine Berchadsky

La CLAP : ça marche

Deux ans après la création de la CLAP dans la somme, les temps de procédures ont été réduits à 34 jours en moyenne par affaire, contre parfois 6 mois auparavant. Il s'agissait essentiellement de procédures pour violences sexuelles. A la compagnie de gendarmerie de la Rochelle la CLAP a vu son champs d'actions élargi, aux violences sexistes , comme les affaires de femmes battues ou de harcèlement. On en a recensé 150 en 2018 et 200 depuis le début de l'année. La cellule qui a été mise en place au début du mois de décembre compte 5 gendarmes, dont un homme, et une intervenante sociale en gendarmerie, Marie-Claire Coquin. "moi j'interviens en complémentarité des gendarmes, je peux être amenée à rencontrer des gens s'ils le souhaitent, pour un soutien et éventuellement une orientation vers des partenaires sociaux" explique la professionnelle détachée par l' association rochelaise Altea Cabestan.

La gendarmerie d'Angoulins bénéficie des services de la CLAP © Radio France - Catherine Berchadsky

La CLAP permet de travailler en équipe et évite aux victimes de se répéter

Le domaine de compétences de la CLAP s'étend sur l'arrondissement de la compagnie de gendarmerie de La Rochelle, qui englobe 5 brigades : Nieul-sur-Mer, Angoulins, Marans et St-Martin de ré. Chaque gendarme du CLAP est issue de ces brigades, et tous peuvent se retrouver à tout moment pour discuter des dossiers en cours, car ils fonctionnent véritablement en pool, dans le traitement des dossiers. L'adjudante Céline Leboeuf de la compagnie de Nieul-sur-Mer ,détachée auprès de la CLAP, explique que cette cellule spécialisée permet aux enquêteurs de ne faire que ça, et de ne plus avoir à interrompre leur audition pour partir sur d'autres missions " un report c'est prendre le risque que la victime n'est plus envie de déposer plainte et qu'elle vous échappe...il y a des petites fenêtres qui sont importantes , il faut savoir les saisir et ne plus les interrompre". Et puis avec le CLAP plus besoin pour les victimes de se répéter , les gendarmes ont même trouvé un slogan "ne le dites qu'une seule fois".

Les CLAP vont se multiplier

Une deuxième CLAP devrait voir le jour à Saintes dans les prochains mois et la direction nationale de la gendarmerie pourrait même décider de les rendre obligatoire à titre expérimentale dans une dizaine de groupements en France. Le projet CLAP a reçu le 3 décembre dernier le prix "Marianne kantar" pour son action exemplaire dans l' amélioration de la relation entre le service public et l'usager . Les CLAP sont financées par l'Etat et les collectivités territoriales.