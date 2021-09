Création de nouvelles salles de shoot à Paris : Jean Castex valide la demande d'Anne Hidalgo

Matignon donne son accord pour aménager de nouveaux sites d'accueil des consommateurs de crack à Paris., mais émet un bémol sur l'un des quatre sites proposés par la maire de Paris.

Dans un courrier adressé à Anne Hidalgo, le gouvernement dit vouloir poursuivre le déploiement de l'offre de soins, dans le cadre du plan crack signé en 2019 entre la ville et l'Etat. "La création de nouveaux lieux dédiés à l'accueil et au repos sera soutenue par les services de l'Etat" sous réserve d'une offre et d'une localisation adaptées, écrit le Premier ministre qui veut "offrir aux consommateurs des lieux de repos et un parcours de sevrage de qualité" et veut poursuivre le déploiement de l'offre de soins dans le cadre du plan crack signé en 2019 entre l'Etat et la Ville.

Si le Premier ministre n'évoque pas explicitement l'aménagement de nouvelles salles de consommation à moindre risque (SCMR), dites "salles de shoot", sujet de crispation politique comme avec les riverains, les quatre nouveaux sites proposés fin août par Anne Hidalgo "ont ainsi vocation à s'inscrire dans le cadre expérimental offert par la loi du 24 janvier 2016, que le gouvernement prendra l'initiative de proroger" avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale présenté en Conseil des ministres le 6 octobre.

Le ministère de la santé tire un bilan positif des deux salles de shoot existantes

La loi de 2016 a autorisé l'expérimentation des salles de shoot jusqu'en 2022. Deux structures de ce type ont été lancées depuis, à Strasbourg et à Paris*. La question divisait jusqu'au sein du gouvernement, entre la ligne dure adoptée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et celle du ministre de la Santé Olivier Véran, dont le cabinet a jugé "positif" le bilan des deux structures.

Jean Castex émet cependant des réserves sur l'un de ces quatre nouveaux sites envisagés par la mairie, situé à quelques mètres d'une école et sur lequel le maire du XXe arrondissement.

La création de salle de shoot, sujet de crispation auprès des riverains © Maxppp - Leon Tanguy

Eric Pliez, le maire DVG de l'arrondissement, doit s'expliquer ce mercredi soir avec les riverains. "J'appelle d'ores et déjà votre attention sur la difficulté évidente que représenterait la création d'un tel équipement sur un site mitoyen d'une école élémentaire", souligne le Premier ministre. Mardi, les députés Caroline Janvier (LREM) et Stéphane Viry (LR), chargés d'une mission flash sur le sujet, ont jugé les SMCR "utiles et efficaces", mais souligné qu'il fallait privilégier l'ouverture de nouvelles salles "au niveau de scènes déjà existantes", c'est-à-dire de quartiers où les consommateurs ont l'habitude de consommer dans la rue.

Les riverains à bout de nerf

Les riverains du quartier des jardins d'Eole à Paris, où la situation a "empiré" depuis que les toxicomanes ont été chassés mi-juin du parc, se disent excédés par l'immobilisme des pouvoirs publics. Certains se désolent de la situation encore plus tendue qu'avant l'évacuation, en juin, et des tensions avec les accros au crack des jardins d'Eole. Jusqu'alors, les toxicomanes "étaient dans un espace délimité, entre eux, et moins nombreux", souligne un père de famille, qui habite le quartier depuis cinq ans. Ils sont une centaine agglutinés en bordure nord des jardins d'Eole, prenant leur dose de crack en pleine rue au milieu des détritus et effluves d'urine. Certains sont allongés sur le trottoir après leur consommation, achetée à des dealers postés à quelques mètres plus loin.

"Bagarres, hurlements et fêtes jour et nuit" excèdent les habitants du quartier, témoigne Frédéric Francelle, porte-parole du collectif 19 des riverains des jardins d'Eole, qui manifestent depuis plusieurs mois chaque mercredi. Surtout, "pas mal de gens se font agresser pour de l'argent". Il y a quelques jours encore, "une infirmière se serait fait voler son terminal de sécurité sociale", ajoute le porte-parole.

*L'espace Gaia, première salle de consommation de drogues a moindre risque, a ouvert ses portes en octobre 2016 dans le quartier de la gare du nord dans le 10eme arrondissement de Paris.