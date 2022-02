Une maman agresse violemment une Atsem à la crèche de la Capelette à Marseille

La crèche de la Capellette à Marseille (10e arrondissement) sera fermée ce vendredi 11 février après l'agression d'une Atsem par une maman. Les faits remontent au lundi 7 février, quand cette agent qui s'occupe des enfants, âgée d'une trentaine d'années, demande à une maman de fermer le portillon de la cour à 16h30 "afin d'éviter que les enfants ne s'échappent", comme le rapporte le syndicat Force ouvrière.

Une Atsem rouée de coups et des touffes de cheveux arrachées

À ce moment-là, la jeune mère de famille âgée de 22 ans se serait mise soudainement à l’injurier et à la menacer de mort. D'après le syndicat qui rapporte l'affaire, elle serait retournée à sa voiture déposer son enfant avant de revenir vers l'Atsem et d'enchaîner dans la cour de la crèche avec des gestes "d'une violence inouïe" : la mère aurait traîné l’agent par les cheveux, lui arrachant une touffe importante comme en témoignent des photos, la rouant également de coups et la blessant aux cervicales et au ventre. "Une collègue, qui a tenté de s’interposer, a reçu des coups de pieds et de poings dans les côtes", précise FO.

Pas de crèche vendredi à la Capelette et fermeture à 16 heures pour les autres

Les deux agents qui ont porté plainte sont fortement choquées, comme l'ensemble du personnel de la crèche. La mairie de Marseille porte plainte également. À la demande de FO, un droit de retrait d’une journée sera exercé par les agents de la crèche de la Capelette ce vendredi 11 février 2022 : l'établissement ne recevra pas d’enfant. Le même jour, c’est l’ensemble des crèches de la Ville de Marseille qui fermeront leurs portes à 16 heures : l’administration y réunira les personnels autour d’ateliers de travail sur ce sujet de la violence contre les fonctionnaires territoriaux.