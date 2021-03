Crescent Marault, le maire d'Auxerre entendu par la PJ, admet avoir fait une erreur selon son avocat

Le dossier pour lequel l'actuel maire d'Auxerre est entendu par la police judiciaire depuis ce mercredi 17 mars au matin est celui de l’ameublement de la médiathèque de Saint-Georges-sur-Baulche (Yonne). Le marché public, d'un montant de 55.000 euros TTC, avait été attribué à une première entreprise qui s'était désisté et c'est finalement Equip'Buro, la société dirigée par Crescent Marault, qui a livré les meubles.

"Il a admis devant les enquêteurs, comme il l'a toujours fait, qu'il a fait une erreur en prenant ce marché" - Christian Vignet, avocat de Crescent Marault

Seulement, c'est la loi, en tant que maire, Crescent Marault n'avait pas le droit de répondre à l'appel d'offres, ce qu'il a reconnu durant son audition et qu'il regrette, selon Christian Vignet, son avocat : "il a admis devant les enquêteurs, comme il l'a toujours fait, qu'il a fait une erreur en prenant ce marché et qu'il n'aurait pas dû le faire. Il l'a fait en croyant bien faire pour la commune de Saint-Georges-sur-Baulche. Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel de Crescent Marault dans cette affaire, il sera jugé comme tout citoyen ordinaire, ni plus ni moins."

Toujours selon son avocat, cette affaire ne remet en aucun cas en cause le mandat de maire d'Auxerre de Crescent Marault (LR).