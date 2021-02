Trois jours après l'incendie d'un central téléphonique à Crest (Drôme), 2.800 clients d'Orange sont encore privés d'Internet et de téléphone fixe. L'opérateur propose des solutions de substitution en attendant les réparations. Il tiendra une permanence à la mairie ce lundi 22 février.

Crest : 2800 clients d'Orange encore privés de téléphone fixe et d'Internet

Les réparations continuent sur le central téléphonique de Crest incendié le 17 février dernier. Orange annonce que le réseau mobile fonctionne de nouveau dans les communes de Crest, Die, Eurre, Divajeu, Solaure-en-Diois et Aouste-sur-Sye. Sur les 6.000 clients impactés par l'incident, 3.200 ont retrouvé le téléphone fixe et Internet. La situation est plus compliquée pour les 2.800 autres, principalement situés à Crest.

"Des travaux d’une complexité particulière sont nécessaires pour rétablir le réseau fixe et internet, explique Orange dans un communiqué. La plupart des équipements ont été souillés par la suie, ou complètement détruits par le feu. Cela complexifie le travail des équipes sur place."

Une permanence à la mairie de Crest ce lundi

En attendant la fin des réparations, Orange propose des solutions de substitution pour ces foyers, "à travers des clefs 4G et 200 gigas [de données mobiles] de plus sur leur offre mobile." Une permanence sera organisée ce lundi 22 février en mairie de Crest de 13 h à 17 h pour répondre aux clients d'Orange.